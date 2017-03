América no se completaba y tuvo que llamar a jugador que estaba en su casa

El conjunto azulcrema estuvo a minutos de perder el duelo frente a Pumas por alineación indebida

América estuvo a dos minutos de perder el juego ante Pumas por alineación indebida.



Y es que al darse a conocer los cuadros titulares para el encuentro, del lado azulcrema figuraba el costarricense Gerson Torres, quien esperaba debutar en la Liga MX.



Sin embargo, al estar registrado en la sub20 americanista, el reglamento, en su artículo 22, le impedía jugar con el primer equipo, situación de la que se dieron cuenta previo al calentamiento.

“Me sorprende porque me dijeron que habían preguntado semanas antes y que todo estaba arreglado. Me sorprende bastante porque faltaban dos minutos para salir a calentar”, sostuvo Torres al respecto.

“El profe (Ricardo) La Volpe me dijo que cómo era posible que hasta ahorita le avisaran eso, fue cuando me di cuenta que no podía jugar”.

Al darse cuenta del error, Torres fue mandado al palco de la directiva para ver el encuentro y su lugar en el 11 inicial lo ocupó el joven Diego Lainez, mientras que Carlos Rosel fue llamado de emergencia para completar la banca.

“Estaba emocionado porque había tenido una buena semana, estaba ilusionado porque iba a jugar y sentía que iba a hacer las cosas bien. A levantar la cabeza y seguir entrenando para esperar otra oportunidad”, dijo Torres.

“Desde el jueves que el profe para el equipo ya uno se da cuenta quién va a jugar y quién no. Desde el jueves sabía que iba a iniciar, sí me desmotivó un poco pero todo tranquilo”.

En tanto, la cara de asombro que puso Cecilio Domínguez cuando se enteró que se debía trasladar el equipo en camionetas blindadas se enfrentó a la realidad cuando el jugador paraguayo y los demás integrantes arribaron a CU en 10 vehículos con la custodia de motociclistas de la Secretaría de Seguridad Pública.