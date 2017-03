¿Qué preferirías, mucho dinero o dormir bien?

Hay cosas en la vida que tomamos a la ligera

Hace unos días me hicieron una pregunta de la cual pensé tener la respuesta inmediata. Resulta que un estudio en Inglaterra llegó a la conclusión, después de haber entrevistado a muchas personas, que la mayoría de seres humanos nos sentiríamos igual de bien si nos gamos la lotería o si durmiéramos bien.

Cuando me preguntaron cuál preferiría yo, no dudé en decir que me daría más felicidad ganarme la lotería, sin embargo, esa misma noche tuve un cambio de opinión- no podía dormir.

Llegó la hora de acostarme y, sin motivo alguno, no podía quedarme dormida. Dieron las 11 de la noche, la 1 de la mañana, las 2, las 3 y yo seguía dando vueltas en mi cama con los ojos cerrados sin poder desconectarme. Ya me estaba desesperando porque sabía que tenía que descansar muy bien, ya que al próximo díatenía un día largo, y en ese momento, me dije a mi misma, ¿cuánto no daría por poder quedarme dormida? Creo que hasta hubiera dado dinero para lograrlo.

En ese momento fue cuando caí en cuenta que tal vez ese estudio tenía algo de razón. Hay cosas en la vida que todos los millones que existen en este mundo no pueden comprar; una de ellas es la tranquilidad. Si, la tranquilidad que te da poder dormir bien, la tranquilidad que te da acostarte en tu cama y no tener mil asuntos en la cabeza dándote vueltas, la tranquilad que se traduce en felicidad contigo mismo.

Al ver cómo había cambiado de opinión, me puse a buscar en internet y encontré que, según el Instituto Nacional de Neurología, en Estados Unidos, aproximadamente 40 millones de personas padecen de problemas a la hora de conciliar el sueño. Imagínate si le preguntáramos a ellos qué prefieren, ¿si dormir o ganarse la lotería?, yo creo que la mayoría estaría de acuerdo al decir que serían más felices descansando que siendo millonarios.

Hay cosas en la vida que tomamos a la ligera. Con frecuencia nos enfocamos tanto en las cosas materiales que queremos adquirir en el futuro, que tristemente nos olvidamos de los hábitos básicos que nos traen tanta felicidad.

¿Cuántas veces estamos cenando y olvidamos hasta saborear la comida por pensar en lo que tenemos que hacer más tarde? ¿Cuántas veces perdemos el sueño en la noche por darle vueltas a un problema que tal vez no está en nuestras manos resolver?

Es bueno tener ambiciones y planes para el futuro, pero es aún mejor, disfrutar y vivir cada momento. Es mejor despertarte e irte a dormir con la conciencia tranquila porque estás haciendo las cosas bien.

¿Y tú, que preferirías: dormir bien o ganarte la lotería?

Espero tus comentarios,

Carolina Sarassa

@CarolinaSarassa