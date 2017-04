Los famosos se posicionan así en Instagram sobre la crisis en Venezuela

Actores y cantantes latinos se vuelcan con el pueblo venezolano después de que tres personas perdieran la vida en las manifestaciones

Venezuela se ha echado a las calles a protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro y los famosos que triunfan dentro y fuera de sus fronteras han querido apoyar a los manifestantes con mensajes de ánimo y videos para llamar la atención sobre lo que allí pasa a través de sus redes sociales.

Han sido muchos y no solo venezolanos los músicos y actores que se han manifestado así en uno de los momentos más tensos que está atravesando el país.

Una de ellas es la actriz y modelo venezolana Marjorie de Sousa que, aunque estos días es noticia por la confirmación de su separación de Julián Gil y está muy ocupada cuidando de su pequeño de tres meses, ha aprovechado la atención mediática que despierta para llamar la atención sobre lo que está sucediendo en su país.

“Hoy más que nunca me siento orgullosa de ti 💛💙❤️ viva mi tierra, abre tus alas 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 hoy todos somos tu. GRACIAS 🙏🏻🙏🏻🙏🏻abajo cadenas”, escribía junto a un video que originalmente publicó el cantante Nacho, del dúo Chino & Nacho, con el mensaje “El que tenga ojos que vea”.

En ese mismo post, Nacho, que ha sido uno de los rostros famosos más activos en la condena del gobierno de Maduro en las redes, tageaba a su compañero Franco de Vita, también muy implicado en la causa.

“Que no me falte la memoria para contar lo visto y lo que estamos viendo ahora, ni garganta si es que tengo que gritar que la libertad no venga en sueños. Que no me falte el aire cuando tenga que volver, que no me arranquen de raíz, que sólo se nace una vez”, escribía de Vita.

Otra que, aunque no es venezolana, siente la causa muy cercana es la mexicana Belinda quien desde sus redes ha publicado un video en el que se ve a uno de los líderes de la oposición a Maduro, Leopoldo López, junto a su mujer la activista Lilian Tintori. “#Venezuela contra la dictadura! Mucha fuerza hermanos, todos estamos con ustedes! 💛💙❤️”, escribió.

