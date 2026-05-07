Maestros se jubilan tras destacadas carreras de servicio en la Primaria Shields

El director y seis maestras se jubilarán al final de este ciclo escolar, el 4 de junio de 2026, de una escuela pública de la comunidad Brighton Park en el suroeste de Chicago.

Todos dijeron sentirse honrados de haber servido por muchos años a la Escuela Primaria Shields, en donde desempeñaron como maestros, y a su comunidad compuesta mayormente por residentes latinos.

La Raza, con la ayuda de la maestra María Carmona, que es la coordinadora bilingüe de la Escuela Shields, logró obtener comentarios del director Michael T. Pacourek y de las seis maestras.

Las maestras a jubilarse este próximo junio son Rosa Salgado, Andrea Wegner, Milagros Vazzana, Aracely Calvillo, Elizabeth Ruppe, Theresa Karpierz.

A continuación, los comentarios del director Pacourek y de cada una de las maestras de esta escuela localizada en el 4250 S. Rockwell Street, en la comunidad de Brighton Park.

Michael T. Pacourek, director: “Yo quiero compartir con la comunidad Shields mi decisión de jubilarme en junio del 2026. En tanto que estoy mirando al futuro al nuevo capítulo, mi corazón está lleno de aprecio y gratitud por los estudiantes, el personal y los padres que hacen de la comunidad de la Shields un lugar tan especial. Servir como un educador y líder por casi 34 años ha sido el honor más grande de mi vida profesional. Yo llevaré los recuerdos que hemos hecho juntos conmigo cuando deje estos pasillos. Gracias por permitirme ser parte de este magnífico viaje”.

Rosa Salgado, maestra: “Yo he sido una maestra en la Escuela Shields por 24 años donde he tenido el privilegio de apoyar el crecimiento intelectual de nuestros estudiantes. Ser parte de esta comunidad ha significado mucho para mí. En la jubilación estoy planeando pasar más tiempo con mi familia, concentrándome en la salud y disfrutando de nuestras experiencias”.

Andrea Wegner, maestra: “Mi carrera profesional con CPS comenzó en la Escuela Shields y ahora con cerca de 35 años de servicio, ya me estoy preparando para jubilarme. A lo largo de los años, he tenido trabajo como maestra de educación especial, consejera y gerente de casos. La Primaria Shields ha sido una parte grande de mi vida por tan largo tiempo que dando un paso lejos de seguro será un ajuste. Sin embargo, estoy esperando apagar mi reloj de alarma, disfrutando un mu familia y amigos”.

Milagros Vazzana, maestra: “Después de un viaje hondamente gratificante que comenzó en septiembre de 1993, he decidido jubilarme este próximo junio. Servir a la comunidad de la Primaria Shields ha sido el honor más grande de mi vida profesional. Desde los días en Kindergarten, en 3er grado, y en Salud o apoyar muchos estudiantes en ESL y Lectura, cada momento ha sido productivo y ha alegrado mi corazón. Mi tiempo en el Concilio Escolar Local me permitió ver qué tan especial esta comunidad verdaderamente es. Mientras tanto extrañaré a mis estudiantes y a mis colegas mucho, mi próximo capítulo en mi vida me llama. Estoy viendo reemplazar los planes de las lecciones por itinerarios de viajes y pasar tiempo con mi familia y amigas”.

Aracely Calvillo, maestra: “Por 34 años he servido como maestra en la Primaria Shields, enseñando, ambos bilingüe y monolingüe, en salones de segundo agrado. Mi trabajo en la Shields se extiende más allá del día escolar tradicional. He tenido experiencia de enseñar ESL a los padres, dirigí varios programas después de clases de inglés para los estudiantes. Además, he tenido la oportunidad de proveer intervención académica para los recién llegados y estudiantes en riesgo, así asegurando que cada aprendiz tenga las herramientas para el éxito. Yo también he servido de maestra mentora a candidatas a maestra trabajando con varias universidades durante mi carrera profesional. Estoy ansiosa de poder viajar como también de mejorar mi bienestar. Estoy emocionada al pensar que podré pasar tiempo con mis padres que son de la tercera edad como también hacer algunas cosas en mi hogar. Me gustaría pasar algún tiempo en México con mi familia extendida también. Yo considero que mi vida está bendecida con tantas experiencias y veo hacia el futuro en este nuevo capítulo. Es a través de la gracia de Dios que yo he podido continuar teniendo salud y que me permita seguir sirviendo a la familia Shields en cualquier manera que yo pueda”.

Elizabeth Ruppe, maestra: “Yo soy la beba del grupo en que yo solo he estado aquí por siete años. Han sido unos bellos siete años y estoy tan agradecida de que llegue a esta comunidad a terminar mi carrera de maestra. Yo comencé como maestra regular en un salón en un programa de medio día, pero he sido la maestra de educación especial en el mismo programa por los últimos dos años. Acabo de terminar mi entrenamiento para ser una Defensora Especial asignada por la corte para niños que han sido puestos en el sistema de cuidado adoptivo. Además, pienso ser una substituta, viajar y pasar mucho tiempo con mis nietos”.

Theresa Karpierz, maestra: “He enseñado en la Shields por 30 años. Unos 16 años de ellos fueron enseñando el 1er grado, seis años enseñando Kindergarten y los últimos ocho años en combinación de Prekínder como Early Childhood Special Educator. La cosa que más anhelo estar haciendo es pasar más tiempo con mi familia y amigas, viajando y no estar sujeta a un horario. ¡Gracias!”.

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