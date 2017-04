Pareja mata a su hija de 3 meses, carga con el cuerpo hasta el bus y eso no fue todo

Inhumana acción fue captada por cámaras de vigilancia en el autobús

Una pareja británica fue condenada a 14 años de prisión por causar la muerte de su hija Imani Wiltshire, de 3 meses.

Rosalin Baker (25) y su esposo Jeffrey Wiltshire (52) planearon que la mujer entraría al autobús de la estación Stratford, en Londres, y después “se percataría” del deceso de la menor.

En un video difundido en redes se aprecia cómo Wiltshire puso en el transporte una carreola. Posteriormente, Baker, quien cargaba a Imani, se subió. Antes de que se cerrara la puerta, su esposo alzó su pulgar como signo de aprobación.

Minutos después la mujer llamó a emergencias: “El bebé no responde”. “La mamá dice que el bebé estaba bien”, dijo quien respondió el llamado.

“El bebé no se despierta, no está bien”, volvió a decir Baker.

Por teléfono le dieron indicaciones a la progenitora para que reanimara a su hija después de descartar que no tenía nada atorado en su garganta. “Debes de colocar una mano en la cabeza del bebé, la otra en su cuello, ¿puede escuchar algún latido?”. “No”, respondió la Baker.

El video fue grabado el 28 de septiembre de 2016, pero recientemente la pareja, adicta a las drogas, fue condenada por el juez Nicholas Hilliard.

De acuerdo con la Policía, la niña murió en su casa 24 horas antes. La autopsia reveló que tenía múltiples lesiones, incluyendo 40 fracturas de la costilla, una muñeca quebrada y el cráneo rotos. Sus heridas fueron causadas por la torsión o el tirón de su brazo, por apretar su pecho y por haber lanzado a la pequeña contra una superficie.