La Feria del Libro de Chicago es “un acto urgente y necesario de reafirmación y resistencia cultural”

La revista en línea El BeiSMan anunció la octava edición de la Feria del Libro de Chicago 2026, que se llevará a cabo del 7 al 9 de mayo en la sede del Instituto Cervantes y en la Biblioteca Joseph Regenstein de la Universidad de Chicago, en Hyde Park.

En este momento, explica un comunicado de la feria, en que la comunidad latina y el idioma español enfrentan su exclusión de la esfera pública, la Feria del Libro de Chicago “se erige como un acto urgente y necesario de reafirmación y resistencia cultural”.

“El español, como lengua viva de millones de habitantes de este país, merece espacios de celebración, pensamiento y diálogo”, añade el comunicado de la Feria.

Se calcula que de 44 a 50 millones de personas en Estados Unidos hablan español o lo consideran su primer idioma.

Esta feria anual, que se ha organizado por ocho años, es una iniciativa de El BeiSMan, revista en línea que publica historias, reseñas, poesía y relatos de la memoria de los inmigrantes en Estados Unidos.

Maya Piña, directora de la Feria del Libro de Chicago. Crédito: Cortesía

Esta revista fue fundada por Maya Piña, Carolina Herrera y Naida Saavedra, las tres con destacado historial de publicación de libros en español en Chicago.

Piña dijo a La Raza que la comunidad latina de Chicago es una de las más grandes de Estados Unidos y cuenta con una producción cultural significativa.

Solo en la última década, según Piña, se han publicado unos 140 títulos en español que abarcan distintos géneros y corrientes literarias.

Los autores de estos libros han sido tanto poetas como, por ejemplo, amas de casa, activistas, periodistas, trabajadores, profesores universitarios y maestros de las escuelas públicas.

“Hoy más que nada es muy importante un diálogo entre nosotros y la cultura que compartimos entre nosotros, los que hablamos español”, dijo Piña, quien invitó a todo el público interesado en la literatura, publicar libros y rescatar nuestras vivencias.

La admisión a la Feria del Libro en Chicago es gratuita.

La apertura de la Feria es el 7 de mayo en el Instituto Cervantes, 31 W. Ohio Street, Chicago, Illinois, de las 4:00 p.m. a las 6:30 p.m.

Contará con la participación de Kadiri Vaker Fernández, autora puertorriqueña; Francisco Navarro Ruiz, premio Sor Juana Inés de la Cruz 2025; y Julia Santibáñez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM.

La Feria continúa en la Biblioteca Regenstein de la Universidad de Chicago los días 8 y 9 de mayo, con un total de doce paneles de discusión con autores y editores invitados.

La biblioteca se ubica en 1100 E 57 St., en el sur de la ciudad en la Universidad de Chicago.

Los talleres serán de 10:30 a.m. a las 7:00 p.m. el viernes 8 de mayo y de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. el sábado 9 de mayo, 2026.

Piña dijo a La Raza que, para esta octava edición, participarán especialistas y escritoras y escritores en una decena de paneles. El tema de la Feria este año es ‘libertad, cultura y comunidad’.

Entre los varios escritores invitados estarán: Julián Herbert, Socorro Venegas, Eduardo Cerdán, Sylvia Aguilar Zéleny, Bel Olid y Alaíde Ventura Medina, así como las editoriales Arte Público Press, Editorial Bilingüe, UIC Press, Ediciones Norteadas, Animal Extinto, Smol Books, Cinco Books, entre otras.

En las páginas de Facebook (www.facebook.com/elbeismanchicago) e Instagram (www.instagram.com/el_beisman/) de El BeiSMan se promueven los diferentes autores, paneles y sesiones de la Feria del Libro de Chicago 2026.

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