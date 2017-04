Edith González se desnuda y se muestra sin peluca para portada de revista

La actriz se ha mostrado sin su cabellera

Edith González sigue en su lucha contra el cáncer y parte de este proceso fue cortarse la cabellera. Para mostrar que es una mujer fuerte y exponerse como tal, la actriz posó para la revista Quien sin su peluca por primera vez.

“Quiero que Constanza vea a una madre valiente. No le he ocultado nada sobre mi enfermedad: ella sabe que el poder está dentro de ti”, dijo González.

La famosa quien fuera protagonista de exitosas telenovelas como “Corazón Salvaje” y “Doña Bárbara” afirma: “Lo que no saben es que yo soy Edith: que no me voy a vencer”.