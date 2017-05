Lo que valen nuestros sueños

Luz María Doria, productora ejecutiva de Despierta América, se estrena en nuestro periódico como columnista con este texto sobre la huella en Hollywood que van dejando Eugenio Derbez y Salma Hayek. Busquen aquí cada lunes la columna de "Luzma" Doria.

Cuando vi a Eugenio Derbez y a Salma Hayek protagonizando “How to be a Latin Lover” y a Raquel Welch y a Rob Lowe haciendo personajes secundarios en la misma película me dieron ganas de pararme y aplaudir.

Me dieron ganas de escribir esta columna.

Una semana después se lo dije al propio Derbez mientras le colocaban el micrófono minutos antes de entrar en vivo a “Despierta América”.

Derbez sigue siendo el mismo mexicano sencillo y humilde, muy humilde, que hace 4 años hizo historia en USA protagonizando “Instructions not Included”, la película hispana más exitosa de todos los tiempos. El mismo que cada vez que llega a “Despierta América” da las gracias porque, según él, este programa fue pieza clave en el eslabón de su éxito.

A pesar de que la promoción de su “Latin Lover” le ha dejado en estos días pocas horas de sueño, se le nota que sigue disfrutando el otro gran sueño. El americano. El que sentía posible desde que era un niño y veía películas de Hollywood con su mamá, la inolvidable Silvia Derbez.

Ser el hermano incorregible de Salma Hayek en la película ha creado una complicidad notable entre ellos. Y esa última escena al lado del helicóptero resume esa complicidad.

“La escena final fue la primera que grabamos”, me cuenta Eugenio mientras camina a tocar el timbre de la casa más feliz de la TV hispana. “En esa escena parecía que hubiéramos trabajado juntos toda la vida”.

Salma y Eugenio se conocen hace 30 años y entre otras cosas comparten el mismo día de cumpleaños. Su participación en la película demuestra la gran generosidad de Salma con su paisano quien además de protagonizarla, la produce. Pero sobre todo manda un gran mensaje para todos los latinos. Que tenemos que ayudarnos.

Por eso es que hay que ir al cine a apoyar a este par de mexicanos. El propio Derbez tendrá que cumplir lo que prometió antes de saber que en su estreno 12 millones de personas verían su película en USA. Otro exitazo.

“Voy a venir a la Casa Blanca con el numerito y la voy a poner en la reja para que Trump vea que los mexicanos y los latinos no venimos a este país a robar”.

Y que el exitoso estreno de “How To be a Latin Lover”, comedia número 1 en USA, coincida con los primeros 100 días de Trump es la mejor excusa para recordarle al señor presidente lo que valen nuestros sueños.

Sobre la autora

Luz María Doria es inmigrante colombiana, periodista, productora ejecutiva de Despierta América y autora del libro “La Mujer de mis Sueños”. Podrán encontrar su columna cada lunes en nuestro diario impreso y en este sitio web.