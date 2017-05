Kate del Castillo no siente necesidad de ser madre

Por qué sólo hay fotos felices? La vulnerabilidad y la verdad me hacen más fuerte. La mentira, débil y tonta. #veritasluxmea #live #love #cry #fuck #be Why only happy pics? Vulnerability and truth makes me stronger. Falsehood, weak and stupid. ❤️

