Ivanka celebra TRUMPcare apesar que afectaría a millones de mujeres

Ivanka Trump se han declarado a sí misma como una defensora de las mujeres y sus derechos, sin embargo cada vez queda en evidencia la doble moral de la hija del magnate.

Ayer luego de la ajustada aprobación en la Cámara de Representantes del controversial proyecto de Salud se vio a la hija del presidente, quien acaba de sacar un libro en honor a las mujeres, celebrando con legisladores republicanos en los jardines de la Casa Blanca.

Según la nueva legislación, las compañías de seguros podrían denegar o cobrar primas más altas a las mujeres con “condiciones preexistentes” como: stress post-traumático después de sufrir violencia sexual o violencia doméstica. embarazo, depresión, hasta por el simple hecho de haber tenido una cesárea entre una larga lista de condiciones más.

Here’s @IvankaTrump taking a group selfie with Reps who axed abt 150,000 people btw them at the celebration https://t.co/jXXfYqCosC pic.twitter.com/ZMtdvWrmlX

— Josh Marshall (@joshtpm) May 5, 2017