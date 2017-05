Exigen justicia por estudiante asesinada en la UNAM

Lesvy Osorio tenía 22 años y su cuerpo fue encontrado la semana pasada en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Las autoridades emitieron juicios de la estudiante en redes sociales que no agradaron a los estudiantes y a la sociedad, en general

Miles de personas, la gran mayoría mujeres estudiantes, marcharon este sábado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para exigir justicia y seguridad y condenar la estigmatización de una joven cuyo cadáver fue hallado el miércoles en las instalaciones de la institución.

Las universitarias partieron por la tarde de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pararon en el sitio en que fue localizado el cuerpo de la joven, donde guardaron un minuto de silencio, y terminaron frente al edificio de la Rectoría, donde realizaron un mitin.

Durante el recorrido, los participantes portaban letreros con lemas como “Si me matan, no soy la culpable” y “Autoridades: su deber es investigar, no justificar”, en alusión a los mensajes difundidos en Twitter por la Procuraduría General de Justicia (PGJ, fiscalía) de Ciudad de México que estigmatizaron a la víctima.

En los mensajes se mencionaba que la joven había dejado de estudiar desde 2014 y que el día de los hechos, ella y su novio, con quien vivía, se reunieron con amigos en Ciudad Universitaria (CU), la sede central de la UNAM, “donde estuvieron alcoholizándose y drogándose”.

La divulgación de esta información generó una tormenta de críticas de usuarios bajo el hashtag #SiMeMatan, por la aparente intención de las autoridades de minimizar el crimen o culpar del mismo a la propia joven asesinada.

En respuesta a las críticas, el procurador capitalino, Rodolfo Ríos, sostuvo el jueves a través de la misma red que “los tuits emitidos por Comunicación Social de la PGJ son inapropiados” y ordenó retirarlos.

“Jamás la conducta, la vida privada o la condición social de una víctima afectará una investigación. He instruido rectificar este grave error”, indicó.

A su vez, el área de Comunicación Social informó haber cumplido la orden y reconoció que sus mensajes “efectivamente rebasaron principios de la PGJ”, por lo que pidió disculpas.

Durante la marcha en CU, se coreaban consignas como “Ni una más, ni una más. Ni una asesinada más” y “No fue suicidio, fue feminicidio”.

Regina, una estudiante de Ciencias de la Tierra, dijo a Efe que el asesinato de la joven, llamada Lesvy Osorio Martínez, es “un agravio durísimo para la comunidad, y sobre todo para toda esta lucha feminista que ha venido surgiendo durante los últimos años. Y pues no me gustaría sentirme con el riesgo de venir a estudiar a la universidad y saber que me pueden matar. Entonces de cierta manera (la manifestación) es como exigir justicia y seguridad para todas y todos”, abundó.

Asimismo, expresó su indignación por la estigmatización de Lesvy: “Qué si toma, qué si se droga y qué si disfruta de su vida o que haga lo que haga. No tiene por qué haber un juicio y que digan que ella misma propició la muerte. La verdad es que me parece algo muy ultrajante, muy duro”.

Selene, estudiante de Ciencias Políticas, dijo a su vez sentirse “indignada de que un hecho así haya pasado dentro de mi casa, que es esto, la UNAM”.

“Yo no digo que esté mal que se droguen y que tomen, pero el problema es que todo eso trae más cosas: trae inseguridad y trae justo que se propicien este tipo de relaciones violentas. Entonces por lo que yo me siento indignada es que en este espacio, que es un espacio universitario, pasen esas cosas”, acotó.

La UNAM emitió un comunicado en que afirmó que “comparte la indignación expresada por sectores de la comunidad universitaria, por lo que refrenda su demanda para el pronto esclarecimiento de la muerte de Lesvy Osorio Martínez”.

“La manifestación llevada a cabo en Ciudad Universitaria es una muestra palpable de que sucesos como el ocurrido a Lesvy no deben repetirse en ninguna instalación de esta casa de estudios”, expuso la institución, al tiempo que reiteró su voluntad de continuar colaborando con las autoridades para el esclarecimiento del caso.

El miércoles, la universidad informó del hallazgo del cuerpo de la joven, que estaba atada a una caseta de teléfono público.