Humberto Zurita sobre su personaje de Centauro: “Es muy importante no hacer apologías del mal”

"La narco novela se dio porque es una realidad, desgraciadamente, latinoamericana"

De un malo arrebatado, pasó a ser el villano psicológico dispuesto a todo por venganza. Así es como regresó El Centauro, el personaje protagónico de Humberto Zurita en ‘La Querida del Centauro 2’ a las 10/9 PM por la cadena Telemundo.

En exclusiva hablamos con el actor quien nos dice que una de las cosas que más ama de su profesión es poder seguir jugando.

Pregunta: En esta segunda parte de ‘La Querida del Centauro’ tu personaje tiene un gran cambio, además de estar vivo…

Humberto Zurita: Es una serie que yo pienso que se está saliendo ya un poco de los cánones que se han establecido en estas narco series, es un thriller psicológico… El Centauro, en la pasada era un tipo arrebatado, como Pancho Villa, que era un revolucionario, norteño, muy echados para delante… El policía le quería hacer daño al Centauro porque le había matado a su esposa, que le hizo un favor, y le había quitado el hermano que le hizo otro favor, porque entonces ya toda la herencia era para él, pero la verdad quería vengarse de mí y a mí ni me importaba él. Me empezó a interesar cuando se metió con mi querida.

Esta vez se cambiaron los papeles un poco, el Centauro viene a vengarse de una manera muy perversa, muy maquiavélica. Dicen por ahí que la venganza es un plato que se come frío, eso es un poco lo que va a hacer. Él casi no tiene acción, está siempre frente a computadoras, usa la tecnología y usa la ciencia, entonces eso genera un subgénero, que a mí se me hace muy interesante en la historia, porque se convierte de pronto en ciencia ficción. Estoy lavándole el cerebro a Yolanda (Ludwika Paleta), la estoy utilizando, la manipulo haciéndole juegos psicológicos perversos, me le meto al cerebro, a su sangre, a su alma. Y la convierto en un arma letal para ellos.

P: ¿Cómo viste la incorporación de Sandra Echeverría en la historia?

HZ: Maravilloso porque es algo muy fresco en la historia, ella es una gran amiga mía, la quiero muchísimo porque yo fui su tío antes. Eso es lo maravilloso de ser actores porque jugamos como niños, y con ella fui su tío y fui muy bueno y muy cariñoso, yo era el que la cuidaba de los otros malos, y ahora viene a vengarse de mí, ahora dice ella que esta lista para matarme… Es un personaje muy lindo porque sí es como es una ex militar entonces está muy prepara en las artes marciales, y todas éstas cosas de acción. Va a hacer un equipo con Gerardo (Michele Brown) muy interesante porque son mi contraparte tratando de salvar a Yolanda de mi garras.

P: ¿Qué le admiras a tu personaje?

HZ: ¡Nada! Es muy importante no hacer apologías del mal… La narco novela se dio porque es una realidad, desgraciadamente, latinoamericana… Era de lo que nosotros nos podíamos agarrar para competir con los americanos en este género de la acción. Ellos se agarran de sus guerras: Vietnam, Corea, la Segunda Guerra Mundial, y todas las intervenciones que han tenido… Nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos una guerra con el narcotráfico, más México en estos años, pero lo tuvo Colombia. Fue para salirnos del melodrama, de la telenovela.

Este ya es mi tercer proyecto, empecé con ‘La Reina del Sur’… Es algo social, de pronto las jovencitas se enamoran de los narcos porque dicen: “Ay, este tipo tiene poder, tiene dinero, tiene esto, tiene lo otro”… Y se les hace un camino fácil para llegar al éxito, ya no es la pobrecita que se mete con el rico. Es más complejo, y esto es lo que te enseña que es un mundo muy peligroso para ti, para tu familia, para la sociedad, es un reflejo de lo podrido que están los sistemas, de la corrupción que existe en nuestros países a nivel político, social, económico.

Creo que no es hacer una narco novela para que tu sigas a los narcos… Me dicen a mi que mi personaje cae bien y claro, porque es el diablo. Los malos parecen buenos, siempre te van a hacer creer que son buenos y eso es lo que tienes que entender. Luzbel, el ángel más bello del Señor terminó siendo Lucifer entonces ese el juego.

P:¿Disfrutas más este tipo de personajes?

HZ: León Felipe, un poeta español, decía que alguna vez había oído tocar a los grandes violinistas del mundo y se había quedado maravillado y se preguntaba: “¿y si yo tocase así, como un virtuoso?”… No tenía escuela, ni disciplina, ni método. Alguna vez oí que solo el virtuoso puede ver algún día la cara de Dios, y me entristecí y me fui a llorar mi desdicha y anduve, anduve mucho tiempo descalzo bajo la lluvia… Y te platica toda su vida, y al final del poema te dice… “pero ahora sé que soy un virtuoso pero con esta sola idea, solo el virtuoso puede ver algún día la cara de Dios”… Entonces eso es un poco lo que yo intento hacer con mi negocio, con mi trabajo, trato de ser un virtuoso, trato de adquirir virtudes.

La idea es tratar de jugar con esas dos cosas y hacerlas mías porque esa es mi vida finalmente, y eso es hacer esta serie, hacer algo que me permita vivir, disfrutar de la vida, jugar… Hacer a veces amigos, a veces no, pero seguir haciendo lo que a un niño le gustaría seguir haciendo toda su vida… Yo a mis hijos les decía, cuando de pronto ya empezaban a entrar a la pubertad y se seguían medio escondiendo para jugar a los carritos o a los monitos: “Tú sigue siendo niño, a mí no te me escondas de eso. A lo mejor algún amigo, escondemos todos tus juguetes, pero sigue siendo niño”… Eso no te quita tu inteligencia, al contrario, te enriquece y te da una vida más pura, más sana, más hermosa, más mágica. Eso es lo que yo hago como actor y le muevo la cabecita a Yolandita, y se la retuerzo y ella se confunde es Zurita o es el Centauro o quién es este patán que tengo frente a mí… Yo me estoy divirtiendo. A eso los invito, a que jueguen con nosotros, a que vean ‘La Querida del Centauro’ a las 10/9 PM por Telemundo.