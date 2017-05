Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 12 de mayo

Concierto para el Día de las Madres

El cantante Miguel de León entonará las canciones ‘Madrecita’, ‘Te amo mamá’ y ‘Amor de madre’ con mucho entusiasmo y sencillez durante el concierto con motivo del Día de las Madres que se realizará en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) a las 7:30 pm. La entrada es gratis. http://www.nationalmuseumofmexicanart.org

Festival de Lilas

El suburbio de Lombard le dará la bienvenida al esplendor de la primavera con un evento familiar dedicado a una de las flores que renacen en esta temporada: la lila. Podrán tomarse fotos rodeados por más de 700 lilas y 25,000 tulipanes, disfrutar de música en vivo y participar en actividades divertidas para todos los miembros de la familia en el Parque Lilacia (150 S. Park Avenue, en Lombard) hasta el 21 de mayo, de 9 am a 9 pm. Boletos $4. http://www.lombardlilactime.com

Exhibición ‘Memoria Presente’

El Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) conmemorará su aniversario número 30 con una exhibición que destacará las obras de arte creadas por artistas locales. La exposición, que estará abierta hasta el 13 de agosto, es un despliegue de diferentes expresiones artísticas y opiniones políticas. La entrada es gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Exposición de flores ‘Spring Training’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) será transformado en un campo de beisbol con motivo del inicio de la temporada de entrenamiento. Además de las flores de primavera, también se exhibirá una réplica botánica del marcador famoso del estadio de los Cachorros de Chicago y del trofeo que recibió el equipo después de ganar la Serie Mundial. La exposición culminará el 14 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. garfieldconservatory.org/event/spring-flower-show-spring-training

Odysseo – Cavalia

Un espectáculo y experiencia teatral con 48 jinetes, acróbatas y 65 caballos que explorarán las maravillas del mundo con la ayuda de una pantalla enorme, un lago y una montaña de tres pisos de altura bajo la carpa ubicada en el estacionamiento del estadio Soldier Field (1410 Museum Campus Dr.) hasta el 21 de mayo. Boletos $34.50-$144.50. cavalia.com

Sábado 13 de mayo

Concierto de salsa y freestyle

Uno de los máximos exponentes del género de la salsa y la reina de la música ‘freestyle’ y ‘house’ Brenda K. Starr conmemorará 35 años de trayectoria musical deleitando al público con sus éxitos ‘I Still Believe’ y ‘What You See is What You Get’ durante su concierto en el Teatro Portage (4050 N. Milwaukee Ave.) a las 7 pm. Boletos por adelantado $25. http://www.theportagetheater.com

Festival de camionetas de comida

Empanadas, hamburguesas, tacos y postres son algunas de las delicias disponibles para saborear en más de 20 camionetas de comida ambulante en el Zoológico Lincoln (2001 N. Clark St.) durante el festival culinario de 6:30 pm a 8:30 pm. Boletos $10. http://www.lpzoo.org/food-truck-social

Programa para aprender a pescar

El programa para personas mayores de 6 años Chicago’s Fish N’ Kids ofrece cursos gratis para aprender a pescar en Northerly Island (1521 S. Linn White Dr.) el 13 y 20 de mayo, y el 3, 10 y 17 de junio, de 8 am a 11 am. La clase será de 90 minutos y todo el equipo se proporcionará a los participantes sin costo. http://www.chicagoparkdistrict.com/parks/northerly-island-park/events/Family-Fishing-at-Northerly-Island2

El Compa Chuy

El cantante sinaloense Jesús Alfredo Rodríguez, mejor conocido por sus seguidores por su nombre artístico ‘El Compa Chuy’, estrenará su más reciente sencillo ‘Amor de más’ durante su concierto y baile en el antro Volkán (2501 S. Kedzie Ave.) a las 9 pm. Boletos por adelantado $20. http://www.vivatumusica.com

Jueves 18 de mayo

Semana de las cervezas artesanales

Disfruta de una selección amplia de cervezas locales e importadas durante la semana dedicada a la cerveza artesanal, que arrancará el 18 de mayo con una fiesta en el invernadero Garfield Park Conservatory (300 N. Central Park Ave.) a las 5:30 pm. Habrá más de 100 diferentes cervecerías ofreciendo más de 200 variedades de cervezas en los diferentes eventos que se organizarán varios restaurantes durante la semana. Boletos $60. chibeerweek.com

Viernes 19 de mayo

Concierto y comedia con los Tres Tristes Tigres

A reír toda la noche con el trío musical Los Tres Tristes Tigres, quienes presentarán sus canciones de humor durante su gira titulada ‘Mexicomedia’ en el Apollos 2000 (2875 W. Cermak Rd.) a las 8 pm. Boletos $40. http://www.rebentonpromotions.com