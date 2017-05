Deportados encarecen precios de vivienda en el Estado de México

Los municipios más afectados son Ecatepec y Netzahualcóyotl

MÉXICO – Cada día de 2016 fueron deportados de Estados Unidos alrededor de 28 personas oriundas del Estado de México que regresaron en busca de vivienda; la mayoría para alquilar, otras, para comprar pero el resultado fue contundente y este año se reflejó en un incremento de los costos de casas y departamentos.

“Desde enero pasado ya se notó el cambio de hasta 20% más caro”, informó Guillermo Castro, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en la región que comprenden Netzahualcóyotl y Ecatepec.

Ambos municipios conurbados a la capital mexicana son claves para los primeros pasos de miles de migrantes repatriados por dos razones primordialmente: aún con el incremento de precios, la vivienda sigue siendo más barata por la inseguridad aunque con las ventajas de estar cerca de la CDMX con más posibilidad de empleo.

Además la CDMX ha sido la ciudad más proactiva del país para atender a los migrantes de retorno porque desde hace al menos seis años cuenta con programas locales específicos como el seguro de desempleo.

Luis Guerrero, por ejemplo, es un retornado que primero tomó el seguro de desempleo que dura seis meses en los que la ciudad los subsidia con 150 dólares mensuales.

Posteriormente tomó los beneficios de empleo temporal en la capital, donde trabaja en el día repartiendo boletines de información para otros deportados en las estaciones del Metro y por las noches viaja a Ecatepec, donde su salario de 250 dólares mensuales le da para rentar un espacio independiente de la familia.

“No quiero ser un arrimado”, dijo. “Y en la Ciudad de México rentar un cuarto me quitaría la mitad de mi salario; en cambio en el Estado de México aún me alcanza para un departamento, sólo espero que no suban mucho”.

Las autoridades de los municipios mexiquenses conurbados a la capital no tienen un recuento exacto de cuántos repatriados de otros estados se han añadido a los 10,5011 locales que llegaron el año pasado más los 550 que han regresado cada mes en 2017, según estadísticas del Instituto Nacional de Migración.

Por eso en Nezahualcoyotl abrieron un fondo emergente de alrededor de 2.5 millones de dólares para albergues y otras emergencias ante lo que el gobernador del estado Eruviel Ávila consideró “una crisis” y para los que prometió abrir las instituciones de apoyo, particularmente en la educación.

“A todos aquellos que tengan vocación de enseñar inglés serán bienvenidos”, dijo.

El pasado 21 de febrero, la administración de Donald Trump hizo públicos los memorandos que dan carta de naturaleza a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, lo que ha dado pie a la persecución a migrantes, en su mayoría, mexicanos.