Aída Cuevas le canta a México en Chicago

Durante cinco décadas, Aída Cuevas ha hecho algo que muchos dijeron que una mujer no podía hacer: mantenerse firme en el centro de la música ranchera mexicana, rodeada de mariachis y negándose a hacerse a un lado.

El viernes 15 de mayo, ‘La Voz de México’ subirá al escenario del Symphony Center, ubicado en 220 S. Michigan Ave., para un concierto que originalmente estaba programado para septiembre pasado antes de ser pospuesto. El espectáculo forma parte de su gira por el 50 aniversario de su carrera, un logro que Cuevas dijo que jamás imaginó alcanzar cuando comenzó.

Cuevas, ahora una de las artistas más reconocidas y premiadas en la historia de la música mexicana, dijo que llegar a la cima no fue fácil. Entró a un mundo donde las probabilidades estaban en su contra desde el principio.

“Escogí un género que es más bien para hombres”, dijo a La Raza. “Entonces he tenido que estar siempre nadando contracorriente porque a las mujeres nos ponen muchos peros en este género”.

Pero siguió adelante, dijo. Mantuvo su mariachi tradicional y sin concesiones, incluso cuando la música ranchera perdió popularidad en México durante un periodo de casi 20 años en el que se redujo sustancialmente su presencia en la radio y la televisión.

Cuando la industria en México dejó de abrirle puertas, llevó su música al extranjero.

“Cuando aquí en México no se me ayudaba porque no tengo disquera, pues me iba a Rusia o me iba a África o me iba a Europa para llevar mi música”, dijo.

Aída Cuevas, ‘La Voz de México’, se presenta en Chicago el 15 de mayo de 2026 en Symphony Center. (Cortesía) Crédito: Cortesía

A lo largo de su carrera, Cuevas acumula 11 nominaciones al Grammy y ha ganado uno, convirtiéndose en la primera cantante ranchera en ganar ese reconocimiento, además de obtener un Latin Grammy. Y hace apenas unas semanas fue incorporada al Salón de la Fama del Mariachi en Texas, uniéndose a leyendas como Lola Beltrán, Lucha Reyes, Lucha Villa y Amalia Mendoza como apenas la quinta mujer en recibir ese honor.

Cuevas dijo que en años recientes ha visto cómo la música ranchera comienza a recuperar a su público, y que cada vez más jóvenes mujeres se suman al género, muchas de ellas diciéndole que han seguido sus pasos.

Su longevidad artística, explicó, se debe en gran parte a años de técnica de bel canto, la tradición vocal derivada de la ópera italiana. La leyenda operística Plácido Domingo alguna vez le preguntó cómo ella y el ya fallecido Vicente Fernández lograban “quemar pólvora todo el tiempo” al cantar, recordó Cuevas. En el caso de Fernández, dijo, era un don natural. En el suyo, fue trabajo y disciplina.

“El mejor consejo que les podría dar [a las jóvenes] es que de verdad tengan pasión por lo que hacen, porque es una carrera muy sacrificada”, dijo Cuevas. “Es una carrera llena de obstáculos y sobre todo que se preparen, que técnicamente, vocalmente, puedan prepararse para que la voz les dure muchísimos años”.

El concierto original de Cuevas en septiembre fue pospuesto en medio de la ola de operativos de ICE que provocó temor entre comunidades mexicanas e inmigrantes en todo el país, incluyendo Chicago, donde la Operación Midway Blitz había comenzado semanas antes. Cuevas dijo a La Raza que se opone firmemente a las acciones de ICE en Chicago.

“Desde el primer momento que nos estuvimos enterando por las noticias de todo lo que sucedía, es una tristeza en el corazón que estén pasando por esto cuando todos tenemos derecho, creo yo, de estar en el país que queramos, de poder proporcionarle a nuestra familia algo mejor en la vida”, dijo.

Cuevas calificó como “despreciable” la manera en que los inmigrantes han sido tratados y exhortó a las familias mexicanas e inmigrantes de la ciudad a seguir adelante.

“No deben bajar la cabeza”, dijo. “Deben sentirse orgullosos de ser mexicanos como yo siempre lo digo y echarle ganas”.

El concierto, explicó, será una celebración completa: canciones, bailarines y un mariachi completo llenando el escenario del Symphony Center. Entre los muchos éxitos que interpretará Cuevas, incluyendo ‘Quizás mañana’, hay una canción que tiene un peso especial para ella. ‘El Pastor’, una pieza que grabó por recomendación del legendario Miguel Aceves Mejía, conocido como el rey del falsete, la ha acompañado durante toda su carrera.

“Esta canción la canto siempre, siempre, siempre y tengo que estar en perfectas condiciones de voz porque si no, no me sale”, dijo. “Entonces yo espero este día 15 estar con ustedes en Chicago y poderla cantar porque es parte de mi historia, es parte de mi vida, y es una de mis canciones consentidas”.

Aída Cuevas en Chicago

El concierto por el 50 aniversario de Aída Cuevas se llevará a cabo en el Chicago Symphony Center el viernes 15 de mayo a las 8 p.m. Los boletos están disponibles en el sitio web del Symphony Center. Los boletos comprados para el concierto de la fecha original (en septiembre de 2025) son válidos para esta nueva presentación.

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