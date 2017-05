VIDEO: Intérprete para sordomudos se roba el show en concierto de Snoop Dogg

Porque todos podemos disfrutar de una buena fiesta

Una intérprete para sordomudos es la sensación del público amante del rap.

Holly Maniatty, intérprete de lenguaje de señas, fue el centro de atención de un concierto del rapero Snoop Dogg en New Orleans. La mujer es la protagonista de un video en el que se le ve de frente al público disfrutando de la música del rapero angelino mientras presta su servicio de interpretación.

El video fue compartido el domingo y ya tiene más de 11 millones de visitas. La mujer interpreta los P.I.M.P y All I Do Is Win.

Usuarios en redes sociales destacaron su labor ya que hizo de la fiesta algo especial al contagiar de alegría al resto del público.

También hay que felicitar a los organizadores por su mensaje de inclusión.