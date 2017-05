¿Scott Disick recayó en la bebida desde que Kourtney Kardashian tiene novio?

Los propios amigos de Scott estarían tratando de convencerlo para que ingresara de nuevo en rehabilitación

Los problemas de Scott Disick con la bebida y otras sustancias son de conocimiento público en gran parte ‘gracias’ al reality de su antigua familia política, ‘Keeping Up with the Kardashians’, en el que el famoso clan comparte sin filtros su vida diaria. Ese mismo programa televisivo había recogido en los últimos meses los esfuerzos del ex de Kourtney Kardashian para mantenerse sobrio y recuperar así a la madre de sus tres hijos.

Sin embargo, y según la información obtenida por el portal de noticias TMZ, desde que Scott se enterara de que su expareja había iniciado un romance con el modelo de 24 años Younes Bendjima, el padre de los pequeños Mason, Penelope y Reign habría vuelto a recaer en la bebida en busca de una vía de escape. Siempre de acuerdo a la versión ofrecida por el mencionado medio, los propios amigos de Scott estarían tratando de convencerle ahora para que ingresara de nuevo en rehabilitación y encarrilara así su vida, especialmente porque fueron sus problemas con el alcohol los que precipitaron el final de su relación sentimental con Kourtney.

Pese a que el empresario también habría empezado un idilio con la también jovencísima maniquí Ella Ross, de tan solo 21 años, fuentes cercanas a él afirman que únicamente se trataría de una distracción hasta que pueda reconstruir una familia junto a la estrella televisiva y sus niños.

Los rumores sobre la posibilidad de que Scott y Kourtney volvieran a darse una nueva oportunidad en el plano romántico han sido continuos desde su ruptura hace dos años, ya que a los esfuerzos de Scott por mantenerse sobrio -hasta hace unas semanas- se suma el hecho de que ambos pasan gran parte de su tiempo juntos por el bien de sus retoños, una cercanía que no es vista con buenos ojos por las hermanas de ella.

“No están juntos, pero ella coquetea con él y luego no quiere nada más. Que se fueran juntos a Aspen en Año Nuevo fue raro. Le he dicho a Kourtney que le está dando falsas esperanzas. Entiendo que él crea que están juntos, porque incluso yo creo que lo están”, se sinceraba Khloé Kardashian en el último episodio del programa de telerrealidad.

Por su parte Scott ha puesto de manifiesto en varias ocasiones la decepción que siente al no poder reconquistar a la que siempre ha considerado la mujer de su vida.

“Pasamos todos estos momentos maravillosos con los niños, pero luego por la noche, quieres tener también la otra parte de la relación que nosotros no tenemos, y eso me frustra y entristece“, compartía frente a la cámara en el mismo espacio televisivo.