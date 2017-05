Mira lo que dice Demi Lovato del cambio radical de Miley Cyrus

💕💖💗 @ddlovato @mileycyrus #mileycyrusdemilovato #demiley #mileydemi #miley #smiler #babe #lovatic #mileycyrusturkeyx

A post shared by 🌌 M I L E Y C Y R U S🌌 (@mileycyrusturkeyx) on May 14, 2016 at 6:00am PDT