Famosa controversial confirma salida de ‘Rica Famosa Latina’

Éste es un mensaje para los cientos de seguidores que preguntan de mi regreso a #rfl Les escribo hoy desde ciudad #Panamá, ya subiré fotos. La foto de este post es en #España, con mis amigas @sandravidalla y @luzelbamansour , un viaje inolvidable, siempre lo recordaré, a ellas las extraño, son parte de mi vida, de mis recuerdos felices. Pero , para sacarlos a todos ustedes de la duda, la respuesta es no, no estaré en programa, por una parte no nos hemos puesto de acuerdo en negociación, por la otra, hay cosas nuevas en mi vida personal y profesional que ahora ocupan todo mi tiempo. Se que el nuevo casting viene muy bueno y que serán capaces de seguirlos entreteniendo con el nivel de producción que caracteriza al #rfl .Eso sí, Lucy, Sandra y yo siempre seguiremos siendo las #superricas los quiero 😍 💋💋mis accesorios www.sissishop.com

