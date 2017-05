Roban valioso regalo de Thalía

Perder el regalo de la cantante mexicana fue una gran baja para el diseñador

Gusta­vo Matta, diseñador y amigo de varias famosas como Thalía, Be­linda, Dulce María, Anahí, en­tre muchas más, sufrió un ro­bo en su casa al sur de la Ciudad de México: “Fui víctima de robo, vaciaron mi casa; destrozaron la puerta y se llevaron práctica­mente todo, desde el refrigera­dor hasta la sala, las sillas del co­medor, se llevaron la ropa, ima­gínate, el clóset lo vaciaron”, contó a Diario Basta.

Entre las cosas que se lleva­ron se encuentra un costoso re­loj: “Se llevaron joyas y algunos relojes que yo tenía, entre ellos uno que me regaló Thalía; era algo muy preciado para mí, estaba dedicado por la parte de atrás, ese sí me dolió”, dice Gus­tavo, quien levantó una denun­cia, pero duda que encuentren a los culpables.

Entre la ropa que se llevaron no se encontraba ningún diseño exclusivo de los que les hace a sus clientas: “Nunca llevo el tra­bajo a la casa, es como una regla que tengo; sí me han llamado al­gunos famosos para preguntar­me si había como algo que pu­diera comprometerlos, pero no. En mi computadora solo tenía cosas familiares”.