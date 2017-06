Julián Gil defiende a Marjorie de Sousa: ‘Lo más inteligente es no atacar, ni juzgar’

El actor comienza en New York una gira con sus productos Carson Life por 23 ciudades

Julián Gil no se detiene: conduce ‘República Deportiva’ por Univision, está por comenzar una nueva telenovela en Televisa, y se encuentra en plena gira con sus línea de productor Carson Life, que comienza este viernes 2 de junio en New York y que se extenderá a lo largo de dos meses por 26 ciudades.

En exclusiva charlamos con el actor y empresario, quien nos confesó qué siente de volver a New York, ciudad a la que llegó con 16 años e indocumentado, habla de sus sueños, de sus hijos y del proceso legal con Marjorie de Sousa por la manutención y patria potestad de Matías. Además, le hace un pedido muy especial al público y defiende a su ex.

Pregunta: Esta gira es muy especial para ti, teniendo en cuenta que cuando eras un adolescente vivías en New York indocumentado…

Julián Gil: Es un sueño que se ve materializado después de tantos años de tener esta línea, el poder entrar a mas de 1,100 tiendas en todos los Estados Unidos es un gran compromiso que tenemos, el hecho de también sea un producto 100% latino, hecho por latinos, en un mercado totalmente americano pues también es un gran logro, así lo vemos, y ahora arrancamos con la promoción. El viernes (2 de junio) empezamos a hacer una gira durante dos meses, por 23 ciudades, donde vamos a estar impactando precisamente a la colonia latina de cada una de las ciudades. Y muy contento porque es un sueño que se concibió hace 7 años, y poder empezar aquí en New York donde de alguna manera fue la ciudad donde viví cuando tenía 16 años, y tuve que moler piedra, trabajar durísimo, una ciudad que para mí en aquel entonces fue muy dura porque era un niño, y donde empecé a soñar muchas cosas.

P: Cuando este viernes estés compartiendo con el público, firmado, vendiendo tus productos como empresario, y recuerdes a ese joven que no tenía ni documentos, ¿qué sentirás?

JG: Mucho orgullo, llegué a Puerto Rico con 15 años indocumentado, como cualquier inmigrante de todos los países latinos que llegamos a Estados Unidos a buscar el sueño americano, y tuve que vivir todas las vicisitudes como indocumentado… En aquel entonces tuve que tener 3 y 4 trabajos, trabajos que duraban muy poco por el mero hecho de estar indocumentado… Y a los 16 me fui a New York, me acuerdo manejar camiones por estas calles y poder ver ahora materializado el sueño de poder llegar con mi propio producto a una ciudad tan importante como New York, pues se me hincha el pecho de orgullo, de felicidad, de satisfacción, de creer en uno, de darse cuenta que cuando uno sueña, y cuando sueña con ganas y con pasión, es imposible que algo no se pueda lograr.

P: Productos, conducción de ‘República Deportiva’, telenovela… ¿necesitas estar todo el tiempo ocupado?

J: Siempre estoy en constante movimiento, en constante búsqueda de cosas nuevas, no solamente profesionales como actor, sino también como empresario. Yo creo que el hecho de no poner siempre los huevos en una sola canasta ha sido clave, en el proceso con lleva muchísimo sacrificio, muchísimo trabajo, pocas horas de dormir. La gente dice: “¿Cómo hace para estar aquí, estar allá, lo mismo quen en ‘República Deportiva’?, ir a México para hacer una novela, producir cine, producir televisión, producir esto, ‘la Fiestas, de la Calle’, ver los productos con mi hija, los perfumes”… Yo creo que de eso se trata, a veces sí quisiera estar un poco más tranquilo, pero mi pasión y mi naturaleza es otra, entonces, no lo veo como un trabajo, sino más bien lo veo como sueños que se van materializando y que los recibo con muchas bendición, cosas que soñé hace 20 años se me viene a dar ahora como una gira con Carson Life en 23 ciudades, no le puedo decir que no, y más bien dar gracias a Dios, y enfrentarla, ponerme los pantalones y trabajar, trabajar y seguir haciendo.

P: ¿Cuánto hay de pasión y cumplir sueños y cuánto hay de miedo a no volver a pasar necesidades?

JG: Igual, es parejo, yo he estado arriba y abajo… La vida es una rueda, inclusive en momentos en los que estaba muy arriba he podido tocar fondo en 2 ocasiones de mi vida, me he podido volver a levantar, pero siempre está el miedo, de que algo no funcione de fracasar, en ese miedo hay una esperanza y es que siempre he dicho que el que nunca tuvo y de repente tiene, es muy fácil volver a acomodarse cuando no tienes nada. Diferente sería si vengo de una cuna de millonarios, que estar toda la vida viviendo de alguna manera con actitud de millonario y ser pobre eso se le va a hacer muy difícil. Si yo tengo que lavar una cocina o trabajar en un restaurant, lo voy a hacer con la misma pasión que hago lo que hago en el día, siempre, porque ya lo viví, ya lo conozco, entonces en ese sentido, dentro del miedo hay una esperanza de que no hay que huirle si está latente, yo creo que la pasión siempre es mucho más grande.

P: ¿qué significa para ti tener este proyecto y otros junto a tus hijos?

JG: Es muy importante ver que de alguna manera todo lo que yo me he esforzado, todo lo que he logrado se los puedo dejar a ellos como un legado, y saber que también ellos están a la par encarrilando, empujando el mismo barco que papá, porque también es muy bonito, y nos peleamos, discutimos y dialogamos pero de alguna manera también los escucho mucho, sobre todo a Nicole, que tiene ese chip más millenium, que me ayuda muchísimo, entonces creo que es una muy buena mancuerna.

P: ¿Puedes hacer división entre papá, papá jefe o papá socio, o mezclas todo?

JG: Se entremezcla, es complicadísimo… A veces soy muy duro y se me olvida que es mi hija, entonces hay una mezcla de sentimientos allí, que a veces tengo que separarlos a veces no las separo, pero es parte del proceso.

P: Empiezas esta gira el viernes en New York, y este viernes te tocaría ver a Matias, ¿vas a poder viajar o cambiar ,la fecha?

JG: Ya mis abogados pidieron una nueva audiencia, porque, obviamente, antes de ellos pudieran determinar la visita de los viernes, yo ya tenía esto coordinado hace 2 o 3 meses, entonces en ese sentido pues lo que está haciendo el abogado es pidiendo fechas en las que yo sí pueda verlo y tenga la flexibilidad, porque así como puso él de que todos los viernes de 11 a 12, la verdad que se me hace imposible porque son tiempos que ya estaban asignados y compromisos que conllevan un proceso muy complicado porque son las farmacias. Lo importante es que, sí lo voy a poder ver, aunque sea una hora, y que se me van a acomodar las fechas.

P: ¿Cómo sigue ese proceso, hay alguna novedad al respecto?

JG: Pues no, todavía sigue igual, ahora el día 9 de junio es el juicio, para ese día ojalá que termine pronto, que no sea un juicio desgastante para mí, ni para Marjorie, ni para nadie y que termine lo antes posible y mientras tanto pues no ha pasado nada, falta muy poco para el juicio.

P: En estas semanas te vas a encontrar con mucho público, ¿qué te dicen cuando te ve en la calle?

JG: Me apoyan como nunca antes, me apoyan como artista, como ser humano, como papá, como todo… La verdad que yo creo que es el motor más importante que puedo tener hoy en día, o sea no solamente el apoyo del público, de la prensa igual, hay detractores pero he sentido mucho apoyo que siempre es importante y de alguna manera me ayuda a seguir.

P: ¿Te sorprendió o te lo esperabas?

JG: Me ha sorprendido, porque de alguna manera es un tema bastante complicado y es un tema donde el hombre de alguna manera tiene todas las de perder, pero bueno las pruebas están ahí, vamos a seguir, están las leyes y a las pruebas me remito, entonces la gente misma se ha ido de alguna manera expresándose en apoyo pero es un apoyo que en realidad es bonito, aunque no me parece tampoco justo, se arma el tean Julián , el tean Marjorie… Como siempre lo dije, yo creo que no es lo más importante ver aquí quien gana o quien pierde, aquí el único fin que debe existir es el fin Matias, y es para lo que se está luchando, tanto Marjorie defendiendo sus derechos, como yo los míos y todo por el bien del nene.

P: Le pides a la gente que no conviertan esto en un partido de fútbol.

JG: Claro que no, no tienen porque, ni un partido de futbol, como una batalla, una guerra. Es un proceso donde entra un juez, cuando dos personas no se ponen de acuerdo a dialogar y sacar el mejor provecho para el niño. Esta es mi exhortación, de igual manera como siempre he pedido no atacar ninguna de las partes, atacan a Marjorie, también atacan a Julián, entonces no hace falta, yo creo que en realidad aprecian tanto mi carrera como la de ella, pues lo más inteligente sería no atacar ni juzgar, porque los únicos que saben lo que está pasando somos nosotros.

