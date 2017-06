Esta foto de Jesucristo en Instagram acabó en acusaciones criminales

Cuando un fotomontaje se convierte en tu "infierno"

Un joven español enfrenta un proceso criminal y una multa de 2,160 euros (casi, $2,500 dólares) por compartir en Instagram un fotomontaje con su rostro y la imagen de Jesucristo Despojado.

El 25 de abril del pasado año, Daniel Cristian Serrano (23) compartió la foto en la red con el siguiente comentario: “Sobran las palabras, la cara lo dice todo, makiaveli, soy tu dios”.

JAÉN | A juicio el hombre que publicó una foto de Jesús con su carahttps://t.co/Cbw1UJcZkm — Diario JAEN (@DiarioJAENes) May 31, 2017

Hoy, la fiscalía le imputa un delito contra los sentimientos religiosos, luego de que la Cofradía de la Amargura de Jaén presentara una denuncia criminal contra el joven. Las autoridades eclesiásticas le pidieron al muchacho en dos ocasiones que retirara la imagen y él se negó. El supuesto interés de la entidad religiosa era presionar para el retiro de la publicación.

Pero, según el Diario de Jaén, la fiscalía considera “escarnio” el fotomontaje y sostiene que el joven lo hizo con “manifesto desprecio y mofa hacia la cofradía y con el propósito de ofender los sentimientos religiosos de sus miembros”.

El acusado no sale de su asombro al ver que lo que empezó como un juego casi lo tiene en la silla de los testigos.

“Estábamos en una reunión entre amigos. A uno de ellos le gusta mucho esa cofradía y comenzamos a hacer bromas con una aplicación del teléfono que mezcla las caras. Nos hizo gracia como quedó la mía y la publiqué”, explicó al ‘Diario de Jaén’.

Serrano considera “excesivo” y apela a la “libertad de expresión” como parte de su defensa. “No hice absolutamente nada. Siempre que he tenido que ir a declarar al Juzgado por este asunto lo he dicho, que no tenía intención de ofender ni de molestar a nadie”, argumentó al rotativo.

De resultar culpable, el joven enfrentaría hasta 180 días de cárcel.