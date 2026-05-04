El 64% de la población en Chicago rechaza las redadas y 70% las considera nocivas para la seguridad

La mayoría de los residentes de Chicago rechazan la agresiva campaña de control migratorio del gobierno federal, pero están divididos cuando se trata de cuántos inmigrantes deberían ser admitidos en el país en general, según una nueva encuesta de NORC en la Universidad de Chicago.

La encuesta de primavera de ChicagoSpeaks, publicada este mes de abril, encontró que el 64% de los residentes de Chicago se opone a la Operación Midway Blitz, la ofensiva del Departamento de Seguridad Interior para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados en el área de Chicago. La encuesta, realizada a 1,147 adultos, se llevó a cabo del 16 al 23 de marzo.

“Encontramos que aproximadamente dos tercios de los residentes de Chicago se oponen a la Operación Midway Blitz”, dijo Lindsey Witt-Swanson, directora senior de investigación en NORC, a La Raza. “Pero cuando analizamos las actitudes sobre si quieren más, menos o aproximadamente la misma cantidad de inmigración, vemos una mayor división”.

Según la encuesta, alrededor del 25% de los residentes cree que la inmigración debería reducirse, aproximadamente el 40% quiere que se mantenga igual y cerca del 30% preferiría que aumentara.

La aplicación de la ley migratoria se percibe como perjudicial para Chicago

Una clara mayoría de los residentes cree que la ofensiva está causando un daño real a la ciudad. Alrededor de siete de cada 10 personas dijeron que la aplicación de leyes migratorias por parte del gobierno federal ha tenido un impacto negativo en la confianza en las fuerzas del orden, la seguridad pública, la estabilidad de los vecindarios y la economía local. Seis de cada 10 dijeron que el acceso a los servicios públicos también se ha visto afectado.

El único aspecto donde hubo menos consenso fue la participación cívica: alrededor del 45% dijo que se ha visto afectada negativamente, mientras que aproximadamente un tercio consideró que en realidad ha aumentado.

“En todos menos uno de los temas que analizamos, la mayoría de los residentes de Chicago sintió que la seguridad pública, la estabilidad de los vecindarios, la confianza en las autoridades, el acceso a servicios públicos y la economía local se han visto afectados negativamente por estas acciones” de inmigración, dijo Witt-Swanson.

Solo el 15% de los residentes estuvo de acuerdo en que las operaciones de deportación masiva hacen que las comunidades sean más seguras, y apenas el 19% consideró que una aplicación más estricta protege los empleos y los recursos públicos.

Amplio apoyo a una vía hacia la ciudadanía

A pesar de las divisiones sobre los niveles de inmigración, los residentes mostraron un amplio consenso sobre qué debería suceder con los inmigrantes indocumentados que ya viven en el país. El 71% dijo que deberían poder convertirse en ciudadanos, siempre que cumplan ciertos requisitos. Este resultado se ha mantenido estable en comparación con encuestas anteriores de ChicagoSpeaks.

El apoyo a la asistencia legal o financiera para inmigrantes que enfrentan la deportación también fue alto, con un 65%. Tres de cada cuatro residentes apoyaron documentar las actividades de control migratorio en los vecindarios y compartir información sobre su presencia, respuestas comunitarias que se han vuelto cada vez más comunes en Chicago.

Uno de los hallazgos más llamativos fue que los residentes blancos tenían más probabilidades que los residentes afroamericanos e hispanos de oponerse a la Operación Midway Blitz: el 77% de los adultos blancos se oponía, en comparación con el 64% de los adultos hispanos y el 44% de los adultos afroamericanos.

El informe también encontró que los adultos blancos e hispanos tenían más probabilidades que los adultos afroamericanos de decir que la aplicación de leyes migratorias está afectando negativamente la estabilidad de los vecindarios y la economía local.

Jóvenes y demócratas, los más críticos

La encuesta mostró marcadas diferencias por edad y afiliación política. Los demócratas y los adultos jóvenes fueron los más opuestos a las acciones de control migratorio: el 80% de los demócratas se opone a la Operación Midway Blitz, en comparación con solo el 18% de los republicanos. Entre los menores de 30 años, el 75% se opone, frente al 58% de los mayores de 60.

“Los demócratas y los adultos jóvenes, en general, mostraron más apoyo a la inmigración y a los inmigrantes indocumentados, menos apoyo a las medidas federales de control migratorio y más probabilidades de decir que estas acciones han tenido un impacto negativo en Chicago, en comparación con los residentes de Chicago de mayor edad y con los residentes de Chicago republicanos”, dijo Witt-Swanson. “Hemos hecho algunas de estas preguntas antes y encontramos patrones similares”.

Aunque la inmigración dominó la encuesta, cuando se les preguntó a los residentes qué mejoraría más la calidad de vida en sus vecindarios, la seguridad fue la respuesta principal, mencionada por aproximadamente dos de cada 10 personas. Mejores servicios públicos, mayor asequibilidad y acceso a la atención médica y la educación completaron la lista. Solo el 1% mencionó la aplicación de leyes migratorias o medidas contra ICE.

Witt-Swanson dijo que le interesa seguir de cerca cómo evolucionan estas actitudes con el tiempo, a medida que continúan las acciones de control migratorio y cambia el clima político.

“Lo interesante es la estabilidad de algunas actitudes, pero también dónde cambian otras”, dijo. “Tengo mucho interés en ver qué encontramos cuando hagamos estas preguntas en futuros trimestres”.

ChicagoSpeaks es un panel basado en probabilidad administrado por NORC, diseñado para ser representativo de la población de hogares de Chicago. Las encuestas se realizan trimestralmente sobre diversos temas, con la participación de aproximadamente 1,000 residentes en cada ronda. Las entrevistas para esta encuesta se realizaron tanto en inglés como en español.

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