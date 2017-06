¿Hubo maltrato animal en la grabación de ‘Pirates of the Caribbean’?

La revelación de una actriz desató una polémica

El mono de ‘Pirates of the Caribbean 5: La Venganza de Salazar’ está en el centro de una polémica en Hollywood: ¿se garantizó su cuidado durante el rodaje? La pregunta saltó de repente y se convirtió en un escándalo luego de que la actriz Kaya Scodelario dijera en una entrevista con The Sun que el monito se la pasó vomitando todo el rodaje.

“El miembro del reparto más memorable fue el mono porque vomitaba todo el tiempo. Tenía un estómago muy pequeño y cuando estábamos rodando en el barco vomitaba en medio de las escenas, era muy gracioso“, dijo la joven.

En todas las entregas de la saga, aparece un capuchino, perteneciente al pirata Barbosa, que suele protagonizar alguna escena cómica. Sin embargo, la organización PETA -Personas por el Trato Ético de los Animales- denunció un caso de maltrato a pesar de que en los créditos aparecía la marca registrada de American Humane: No Animals Were Harmed.

American Humane es la entidad encargada de certificar el bienestar animal de todas las películas de Hollywood y televisión desde hace más de 75 años.

“Estuvimos los 60 días que duró la grabación, con cerca de 100 animales y 20 especies diferentes, y en esos días un mono se mareó en dos ocasiones. Lo atendieron inmediatamente y con la ayuda del té de jengibre, se recuperó rápidamente“, asegura un miembro de la organización.

“Fuimos el único grupo de bienestar animal en la producción durante la grabación y así que somos los que mejor sabemos lo que ocurrió, por eso basándonos en el tratamiento de los animales le concedimos a la película nuestra certificación ‘No Animals Were Harmed'”, aclararon.