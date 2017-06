Comey pidió a Sessions que no lo dejara solo con Trump, según NYT

La petición del exdirector del FBI a Jeff Sessions llegó después de que Trump le pidiera abandonar la investigación contra Michael Flynn

WASHINGTON.- El exdirector del FBI James Comey pidió al fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, que no lo dejara a solas con el presidente, Donald Trump, después de que este le instara a cesar una investigación, informó hoy el rotativo The New York Times, que cita funcionarios bajo condición de anonimato.

Comey, de acuerdo con estas fuentes, creía que Sessions debía protegerlo de Trump ya que sus encuentros eran “inapropiados”, y así se lo comunicó al fiscal general tras una reunión con el presidente en febrero.

Sessions, sin embargo, no le garantizó a Comey que el presidente no quisiera volver a hablar con él a solas.

La petición del exdirector del FBI llegó después de que Trump le instara a abandonar la investigación contra Michael Flynn, su asesor de seguridad nacional dimitido en febrero por mentir sobre sus vínculos con Rusia.

Trump cesó a Comey hace un mes, cuando lideraba la investigación del FBI para esclarecer los nexos entre funcionarios rusos y la campaña presidencial del magnate, un asunto que el Congreso también aborda.

De hecho, Comey está llamado a testificar este jueves ante el Comité de Inteligencia del Senado en una audiencia pública muy esperada en la que podrá explicar su relación con Trump.

En esa comparecencia, de acuerdo con la CNN, Comey defenderá que nunca le dijo a Trump que no estuviera bajo investigación por la trama rusa, tal y como sostiene el presidente.

Trump ha comentado que Comey le dijo hasta en tres ocasiones, una en persona y dos por teléfono, cuando le preguntó directamente por el tema, que él no estaba bajo investigación.

Según las fuentes citadas por la cadena estadounidense, Comey declarará ante los senadores que ese escenario hubiese sido “inapropiado”.

Además de las filtraciones del Times y de CNN, The Washington Post aseguró en otro artículo que Trump también pidió al director nacional de inteligencia, Dan Coats, que convenciera a Comey de abandonar la investigación sobre Flynn.

Según el rotativo capitalino, que cita altos funcionarios también bajo condición de anonimato, Trump y Coats participaban de una reunión el 22 de marzo en la Casa Blanca con muchos otros cargos cuando el presidente solicitó quedarse a solas con el director nacional de inteligencia y con el director de la CIA, Mike Pompeo.

Coats, que consideró la petición “inapropiada”, optó por ignorarla después de consultarlo con otros funcionarios.

Coats testificará este miércoles también ante el Comité de Inteligencia del Senado junto al vicefiscal general estadounidense, Rod Rosenstein.