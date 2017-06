Criaturas Curiosas en Video: El misterioso calamar vampiro

Con un nombre científico tan impresionante como su imagen, el calamar vampiro del infierno es una de las más curiosas criaturas del planeta

Con un nombre científico que significa “el calamar vampiro del infierno”, cualquiera esperaría que el calamar vampiro (Vampyroteuthis infernalis) fuera un temible depredador aterrorizando las profundidades.

A pesar de su aspecto demoníaco, ese no es el caso. En lugar de eso, el calamar vampiro recoge y come partículas que se mueven llamadas “nieve marina” usando dos filamentos largos y pegajosos. No parece que haya mucho alimento para alimentar un cefalópodo de un pie de largo, pero es suficiente para su lento estilo de vida en agua oscura y con bajo contenido de oxígeno, con pocos depredadores a su alrededor.