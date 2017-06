Jorge Zarza se despide de Ana Winocur tras su muerte

También esclarece las dudas sobre el video donde Winocur lo insulta

Jorge Zarza fue compañero de Ana Winocur por más de 20 años y es por eso que le han llovido las condolencias en redes sociales tras la muerte de esta última.

“Mi primera compañera en televisión. Implacable. Aguda. Firme. Talentosa. Adiós…”, escribió el periodista de TV Azteca en Twitter. También compartió fotos de su compañera a lo largo de los años.

En el espacio de Hechos AM, Zarza también le dedicó un reportaje.

A raiz de la muerte repentina de Winocur, se volvió a viralizar un video en donde aparentemente la periodista llama “pe***jo” a Zarza. Este último aclaró la situación y habló sobre el tema.

“Se me achaca a mi y ahora lo tomo como una anécdota que nunca me interesó aclarar y ahora ya ni caso tiene porque Anita ya se fue, pero la verdad es que ella se refería a la nota que acababa de pasar, no a mi”, dijo Zarza a El Universal. “Parece que me lo dice a mi pero la verdad es que ella nunca me faltó al respeto y yo nunca le falté al respeto”.