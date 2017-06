La estrategia de Trump para llevar a sus negocios donaciones para niños con cáncer

Vaya forma de aprovecharse de las necesidades de otros

WESTCHESTER, Nueva York – A la Organización Trump aplica el conocido “ganar-ganar” en sus actos de caridad, sin importar que se intente ayudar a personas tan vulnerables como los niños con cáncer.

A través de la Fundación Eric Trump se organizan eventos para recaudar fondos, como uno realizado en el Club Nacional de Golf Trump, al que fueron invitados ricos amigos y conocidos del presidente y su familia.

Eric es el co-administrador de las empresas de su padre, mientras él despacha en la Casa Blanca, pero cuyo control retomará una vez que termine su mandato (y si no es reelecto), por lo que el mandatario en realidad se ha separado, pero no del todo.

Pero volvamos al dichoso evento que lidera Eric en beneficio del Centro de Investigaciones del Hospital St. Jude en Memphis, al que se ha beneficiado con más de 11 millones de dólares recabados con un evento anual de golf, aunque también han apoyado cinco millones a otras organizaciones.

Eso suena bien, ¿entonces donde está el oscuro detalle? Eric presume que parte de su estrategia es ofrecer sus cursos de golf sin costo y donar los recaudado para ayudar a niños con cáncer. “Utilizamos nuestras instalaciones sin cargo alguno”, presumió a Forbes.

De nuevo, ¿donde está el oscuro detalle? La revista revisó los documentos de donaciones y encontró que lo presumido por Eric no es cien por ciento cierto ni mucho menos “caritativo” ¿Por qué? Porque la Organización Trump no dio ese curso de manera gratuita, sino que recibió pagos por más de 1.2 millones de dólares que no fueron documentados en los libros del grupo empresarial.

Ese dinero es demasiado por un día de labores, incluso para quienes hacen labores de “caridad”, según administradores de clubes de golf similares.

Además, la Fundación Eric Trump, que ha estado bajo escrutinio por sus aprovecharse de actos de caridad, aparantemente uso a esa organización para trasladar al menos 100,000 dólares al grupo empresarial.

Y no sólo eso, esa Fundación no destinó todo el dinero obtenido en la recaudación a ayudar a niños con cáncer, sino que los donó a asociaciones ligadas a los intereses de la familia Trump.