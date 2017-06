Video: Justin Bieber se niega a cantar “Despacito” y le lanzan botellazo

El canadiense, en medio de un show, argumentó que no sabía la letra

Justin Bieber no se lleva bien con su fama y ya ha protagonizado varios escándalos, que incluyen pegarle a fans, pelearse con los paparazzi o, simplemente, abandonar sin más un show. Pese a las críticas que recibe, su actitud parece no cambiar y, ahora, nuevamente los titulares de los medios llevan su nombre. ¿Por qué? Porque después de lanzar una versión del hit “Despacito”, que viene batiendo récords, el joven no sabe la letra de la canción.

Este fin de semana, Bieber se presentó en el festival Summerburst, en Estocolmo, y cuando el público le pidió que cantara el hit de Luis Fonsi, él se excusó: “Es algo imposible… no sé la letra“.

En un video, que ya se hizo viral en las redes sociales, se puede ver que ante su apática respuesta, al cantante le arrojan una botella desde la platea. Mala actitud de los fans, pero también de Justin, que bien podría estudiarse la letra de un tema que él mismo ayudó a promocionar.

No es la primera vez que el principito del pop no puede cantar “Despacito”, la canción de la que se ufanó haber hecho popular, hace unas semanas atrás. Hace poco se lo vio en un boliche de Nueva York tratando de entonar las estrofas de ese hit sin llegar a buen puerto.