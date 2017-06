Cómic retrata a la perfección las relaciones de pareja

When we had our ultrasound scan and first saw our baby 👶🏼❤️ … … #art #sketch #relationship #couple #comics #funny #drawing #love #illustrator #illustration #cute #book #boyfriend #doodle #wife #silly #romance #instaart #daily #draw #pen #creative #pregnant #preggo #pregnancy #ultrasound #newmom #dad

A post shared by Kellie and Pete (@kellie_and_pete) on Sep 1, 2016 at 11:41pm PDT