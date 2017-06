Kevin Federline contó cómo es compartir la paternidad con Britney Spears

El polémico bailarín repasó en su más reciente entrevista los sacrificios que para él implica la paternidad compartida de los pequeños Sean y Jayden

Han pasado años desde que el coreógrafo y cantante Kevin Federline se pronunció por última vez sobre el tipo de relación que mantiene a día de hoy con la que fuera su mujer durante dos años, la cantante Britney Spears. Por ello, resulta hasta cierto punto sorprendente que el polémico artista haya querido romper ahora su silencio para desahogarse sobre todos aquellos sacrificios que tiene que hacer con el fin de que sus dos hijos en común -Sean (11) y Jayden (10)-, disfruten de una infancia estable principalmente bajo la protección de su famosa madre.

“Estoy acostumbrado a no tener a todos mis hijos a mi lado y este será uno de esos años. Cuando apuestas por la paternidad compartida, tienes que estar dispuesto a ceder en ciertas cosas que te gustaría mucho hacer con ellos. Mis hijos se irán lejos, ya que su madre estará de gira por Asia”, ha explicado en una entrevista al canal Bravo, confirmando así que los niños pasarán buena parte de la temporada estival viajando constantemente por el continente asiático.

Además de los retoños que comparte con la estrella del pop, el músico también tiene a Kori (14) y Kaleb (12) con su expareja, la actriz Shar Jackson, y a Jordan (5) y Peyton (3) con su actual mujer, la exjugadora de vóleibol Victoria Prince. De sus seis hijos, el intérprete no duda en revelar orgulloso que uno de ellos parece haber heredado de sus padres un innegable talento musical: su segundo hijo varón, Sean Preston, primogénito de Britney.

“Preston sabe cómo mezclar más o menos, pero quiere aprender más. Por eso le he instalado [la aplicación para producir música] Ableton en su portátil y ahora se dedica a experimentar. Por ahora no se ha sumergido por completo en este mundo, y yo no quiero forzarlo. Quiero estar seguro de que es algo que de verdad le entusiasma y que pueda convertirse en su vocación. Le encanta la escena musical electrónica del trap”, reveló el autor de ‘Playing with Fire’, el único disco que llegó a lanzar al mercado como vocalista.

En la actualidad, el también bailarín está haciendo todo lo posible por dejar atrás los mediáticos escándalos que marcaron su relación con la popular artista, así como los meses posteriores a su ruptura. En la última década, la presencia de Kevin en la escena televisiva ha sido constante, participando en programas de telerrealidad como ‘Celebrity Fit Club’ y ‘Excess Baggage’, que documentaban sus esfuerzos para adelgazar, así como en otros espacios donde compartía algunas intimidades de sus dos años escasos de convivencia con la princesa del pop.