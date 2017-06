Líder demócrata pide freno a deportación de colombiano que trabajó en limpieza tras 9/11

La deportación de Cardona enviaría un mensaje escalofriante no solo a los inmigrantes que consideran este país su casa sino también a quienes brindarían ayuda cuando el país la pida

WASHINGTON.- El presidente de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Joe Crowley, exigió este miércoles un freno a la deportación del colombiano, Carlos Humberto Cardona, quien trabajó en tareas de limpieza tras los atentados del 9/11 y, como consecuencia, ahora sufre graves problemas médicos.

Cardona, casado con una ciudadana estadounidense, huyó de la violencia hace casi tres décadas y se radicó en el sector de Queens, y nunca fue prioridad para la deportación durante la Administración.

Pero ahora, Cardona está detenido en la cárcel del Condado Hudson en Nueva Jersey, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) quiere deportarlo, pese a que sigue pendiente su caso para un ajuste migratorio.

Crowley envió una carta a las principales autoridades del DHS, con fecha de ayer y difundida hoy, en la que señaló que las políticas y prácticas migratorias bajo la Administración Trump son preocupantes y han infundido miedo en la comunidad inmigrante en su distrito electoral.

“La deportación del señor Cardona enviaría un mensaje escalofriante no solo a los inmigrantes que consideran este país su casa sino también a quienes brindarían ayuda cuando el país la pida. Esto no es lo que EEUU representa”, se quejó Crowley, legislador del distrito 14 de Nueva York.

Según Crowley, muchos otros trabajadores afectados por los atentados terroristas de 2001, como Cardona, padecen de varias condiciones crónicas como problemas respiratorios, lesiones físicas, y cáncer.

“El señor Cardona merece nuestro agradecimiento, no la espalda. Es inadmisible deportar a un hombre que respondió a las necesidades de nuestro país, que padece de condiciones de salud crónica como consecuencia, y cuyo tratamiento y cuidado estarían severamente afectados si es deportado”, explicó el legislador.

La carta no explica por qué Cardona afronta la deportación y por qué no ha podido ajustar su estatus migratoria, y su familia aún no ha respondido a una solicitud de comentarios.

En la actualidad, Crowley elabora una legislación para que los trabajadores indocumentados que participaron en las tareas de limpieza de los escombros de las Torres Gemelas tras el 9/11 puedan continuar viviendo y recibiendo tratamiento médico en EEUU, libre de la amenaza de la deportación.

Crowley dirigió la carta al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, y a los directores interinos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Tom Homan, y de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), James McCament.

ICE aún no ha ofrecido comentarios al respecto.