“Canelo” dice que fue más difícil filmar con Sylvester Stallone que ganarle a Chávez Jr.

El boxeador tapatío trolea al hijo de la leyenda Julio César Chávez, al asegurar que entró con miedo al cuadrilátero

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se encuentra promocionando su pelea frente al kazajo Gennady Golovkin y no desaprovechó la oportunidad para trollear al sinaloense Julio César Chávez Jr., a quien derrotó en Las Vegas el pasado 6 de mayo.

En entrevista con ESPN, “Canelo” dijo que Chávez Jr. entró con miedo al cuadrilátero y aseguró, con un tono bromista, que le fue más complicado filmar un comercial con Sylvester Stallone que su pelea con el hijo de la leyenda Julio César Chávez.

“Fue más difícil el comercial con Stallone (que ganarle a Chávez Jr.), porque la pelea no me dio ningún problema, salió (Chávez Jr.) a no ser noqueado nada más. Aprendí de esta pelea que para este deporte si eres un peleador con miedo no vas a ser nada, él salió con mucho miedo a pelear”, comentó Saúl Álvarez.

“Creo que la crítica sobre la pelea hacia mí no debe ser, quise demostrar quién era el mejor y que hay niveles, decían que él me ganaba, que yo no quería pelear, la gente pedía esta pelea, la hice para demostrar que hay niveles”, concluyó el boxeador tapatío.