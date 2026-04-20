Grupos laborales, educativos y pro inmigrantes se preparan para marchar el Primero de Mayo en Chicago

Una tradición que nació y surgió en Chicago hace 140 años—la de salir a marchar el 1 de mayo para exigir y defender los derechos laborales— toma actualmente nuevo auge con los ataques a la democracia, a los inmigrantes y a otras minorías desprotegidas como es la comunidad LGBTQ+.

Así, este Primero de mayo, llamado May Day en inglés, miles de personas saldrán en Chicago a tomar las calles y marchar desde el Unión Park hasta el Grant Park después de un mitin a la 1 de la tarde.

En otras ciudades del mundo también saldrán hombres y mujeres trabajadores a marchar y a reivindicar los derechos que se han ganado a través de años y décadas de lucha.

La historia del Primero de Mayo

Esta tradición de May Day y del Primero de Mayo nació en Chicago en 1886 cuando en un mitin en Haymarket Square alguien lanzó una bomba contra los policías que trataban de dispersar a manifestantes que luchaban por derechos laborales. Siete policías murieron y el bombazo suscitó que la policía abriera fuego contra los manifestantes, matando e hiriendo a varias personas.

A consecuencia, ocho activistas, llamados anarquistas en esos años, que nada tuvieron que ver con ese bombazo en Haymarket Square, fueron acusados del incidente.

Al final de un dudoso juicio, cuatro de ellos fueron colgados. Ellos fueron George Engel, Adolph Fischer, August Spies y Albert Parsons.

Uno de los ocho, de nombre Louis Linng, se suicidó en su celda y tres de ellos recibieron la conmutación de la pena capital por condenas de cárcel. Estos fueron Samuel Fielden, Michael Schwabb y Oscar Neebe.

Los ocho encabezaban esfuerzos por el derecho a organizarse, el derecho a irse a huelga y por las ocho horas de trabajo.

La celebración del Primero de Mayo fue adoptada en 1889 por un congreso de organizaciones en París, Francia, como un día internacional de los trabajadores. Desde entonces, el 1 de mayo tienen lugar manifestaciones y mítines a escala internacional, para exigir y defender los derechos laborales y otras garantías fundamentales.

El Primero de Mayo, hoy

Entre los grupos y organizaciones laborales que están auspiciando el mitin y marcha este Primero de Mayo en Chicago figuran:

Chicago Federation of Labor, SEIU, Arise Chicago, National Nurses United (NNU), American Federation of Government Employees (AFGE), Indivisible Chicago, Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR), Consejo, United Electrical Workers Union, Cook County College Teachers Union Local 1600, UIC United Faculty, Workers United, Warehouse Workers for Justice, The People’s Lobby, CAAPR, Coalition Against the Trump Agenda, One Fair Wage, UAW 551, Graduate Students United (GSU-UE), Northwestern Graduate Workers Union (NUGW), American Postal Workers Union, Illinois Nurses Association, Jobs with Justice, and more.

Un comunicado de prensa del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) señala que “millones de personas —familias, estudiantes, trabajadores y educadores— están planeando hacer del Primero de Mayo un poderoso día para defender la democracia, resistir contra la tiranía y tomar el siguiente paso por la sociedad civil para recuperar a nuestro país de las manos del multimillonario autoritario en la Casa Blanca”.

Lucha ampliada

Además de asistir al mitin en el Parque Unión, de la Ashland y Randolph, varios grupos aquí y en otras ciudades del país también están organizando un día “Sin Trabajo, sin escuela y sin ir de compras”,

Carlos Arango, líder comunitario y defensor de los inmigrantes mexicanos y latinos, dijo a La Raza que el llamado a no consumir nada los días 1, 2 y 3 de mayo viene de Los Ángeles en donde el grupo CASA (Centro de Acción Social Autónoma) llamó a no consumir en esos días para demostrar al país la fuerza de los ciudadanos y los inmigrantes.

Arango dijo que piden en especial no acudir en esos tres días a las tiendas grandes manejadas por corporaciones, pero sí acudir a los comercios pequeños comunitarios.

El Sindicato de Maestros de Chicago también anunció que apoya este “apagón económico” para exigir a la clase adinerada más apoyo a las comunidades pobres, a los inmigrantes, a las mujeres, a la educación y a los derechos laborales bajo amenaza de la actual administración.

Jorge Mujica, organizador con Arise Chicago, envió una invitación a los residentes de Chicago a salir a marchar y protestar.

“Hay que salir a marchar y protestar, porque eso lo que demuestra nuestra fuerza”, dijo Mujica. “Si mostramos debilidad al gobierno nos sigue golpeando; las protestas lograron que salieran Kristi Noem y Gregg Bovino. Hay que seguir protestando”.

Como dato histórico, la esposa de Albert Parsons, que era un periodista, se llamaba Lucila González y ella, después de la muerte de su esposo, siguió luchando por los derechos de los trabajadores por el resto de su vida.

Un grupo de activistas de la comunidad mexicana en Chicago han escrito una obra sobre Lucila González (conocida como Lucy Parsons) y la están ensayando en el presente para su presentación en un futuro próximo.

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