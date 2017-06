Menor de 12 años decide confesar en su iglesia que es lesbiana y no la dejan terminar

Hay que tener mucho valor para decir esto en el podio

“Dios me ama de esta forma, porque creo que ama a todas sus creaciones. Creo que Dios me hizo de esta manera a propósito”.

Lo anterior es parte de un discurso leído por Savannah, una niña mormona de 12 años ante otros miembros de la iglesia.

La menor de Utah decidió confesarle a la congregación que era lesbiana como una manera de promover la tolerancia y avanzar en su proceso de liberación.

“Espero encontrar una pareja y tener un gran trabajo. Espero casarme y tener una familia”, continuó la joven. “Sé que estos sueños y deseos son buenos y están bien. Sé que puedo conseguir todo esto como lesbiana y ser feliz”.

Pero, poco después de estas palabras, apagaron el micrófono. Seguidamente, uno de los líderes de la Iglesia de los Santos de los Ultimos Días se acercó a Savannah y empezó a hablarle.

“Primero pensé que (el micrófono) estaba dañado. Así que me di la vuelta para hablar con él”, aseguró la joven a CNN. “Después él me dijo que me sentara”.

“También quiero reconocer que todos somos hijos de Dios y que somos amados por nuestro padre celestial. No tengo ninguna duda de que el padre celestial nos ha hecho únicos de diferentes maneras. Por eso estoy agradecido”, dijo otro líder de la iglesia en un breve discurso mientras Savannah se sentaba.

En enero pasado, la adolescente había tomado la decisión luego de haber revelado la verdad a sus padres el año pasado.

Un día después de su cumpleaños, el 22 de junio de 2016, Savannah se confesó con sus progenitores.

“Tenía un sentimiento de que debería declarárselo a la iglesia”, aseguró Savannah. “Ya se lo había manifestado a mi familia y quería hacer algo más”, añadió.

Su padres le mostraron total apoyo.

“La miré y le dije: ‘está bien, te amo. Siempre te apoyaré sin importar lo que hagas”, recordó Heather, su madre, quien dijo que tenía sospechas de la orientación sexual de su hija.