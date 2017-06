Lonzo Ball, su padre y hermano estuvieron en WWE Monday Night Raw

La flamante elección de Los Lakers en el pasado draft, pisó por primera vez el Staples Center ya como jugador de la quinteta angelina; su padre se llevó el show

Lonzo Ball fue elegido segundo en el pasado Draft de la NBA.

Los Lakers de Los Ángeles, como ya se había adelantado, fueron los encargados de seleccionar a la sensación de UCLA como su gran apuesta de cara a la siguiente temporada y el joven ya pisó su nueva casa, el Staples Center, por primera vez tras unirse al equipo.

Sin embargo, no lo hizo en un evento que tenga que ver con basquetbol. Lonzo apareció junto a su padre, el controversila Lavar Ball, y su hermano LaMelo, en el WWE Monday Night Raw junto al luchador The Miz.

Pero como ya es costumbre, el show se lo llevó Lavar, padre de los chicos sensación que prometen tomar por sorpresa las duelas de la NBA. LaMelo podría ser reclutado por UCLA y seguir los pasos de Lonzo.

Lavar, fiel a su estilo de no cerrar la boca, se hizo de palabras con The Miz, se quitó la camisa y hasta amenazó con ir a los golpes, luego de que molestara al luchador que un trato entre la figura de la WWE y la marca de los Balls, Big Baller Brand, no se haría.

Después, entre la euforia del momento, LaMelo, que llevaba un micrófono en vivo, soltó un grito de guerra, usando un peyorativo para los afroamericanos.