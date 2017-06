Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 30 de junio

Festival de globos aerostáticos

Casi 30 globos aerostáticos volarán sobre el suburbio de Lisle durante el festival de globos ‘Eyes to the Skies Festival’, en el parque Lisle (1925 Ohio St.) del 30 de junio al 2 de julio, desde las 5:30 am. El público podrá vivir el mosaico de mil colores desde la tierra y disfrutar de los fuegos pirotécnicos a las 9:45 pm los tres días del festival. Boletos $10. eyestotheskies.org

Festivales de costillas

Saborea las diferentes recetas de costillas adobadas y preparadas sobre la parrilla durante el Windy City RibFest (4700 N. Broadway) que se realizará el 30 de junio y 1 de julio, de 12 pm a 10 pm, y el 2 de julio, de 12 pm a 9 pm. La entrada es gratis. Además de degustar unas costillas horneadas, habrá música en vivo y fuego pirotécnicos a las 9:30 pm en el Parque Knoch (724 S. West St. en Naperville) el 3 de julio. El RibFest de Naperville se llevará a cabo del 30 de junio al 3 de julio, de 12 pm a 10 pm. Boletos $20-$40. Información en http://www.chicagoevents.com/events/windy-city-ribfest y http://www.ribfest.net

Cirque Italia

Artistas del Cirque Italia realizarán maniobras y trucos desafiantes sobre un escenario acuático en el 3150 S. Cicero Ave., en Cicero, hasta e l 2 de julio. Habrá funciones a las 2:30 pm, 5:30 pm y 7:30 pm. Además, se exhibirán en el Centro Comercial de Orland Park (288 Orland Square Drive en Orland Park) del 6 y 7 de julio, a las 7:30 pm; el 8 de julio, a las 1:30 pm, 4:30 pm y 7:30 pm; y el 9 de julio, a la 1:30 pm y 4:30 pm. Boletos $10-$50. cirqueitalia.com

Exhibición ‘Jurassic World’

Imagínate convivir con los dinosaurios que llegaron a vagabundear sobre la Tierra hace millones de años. La nueva exhibición del Museo Field (1400 S. Lakeshore Drive) cumplirá los sueños de todos los fanáticos de la película ‘Jurassic Park’ y hará posible que sus visitantes caminen junto a estas creituras. La exposición virtual durá hasta el 7 de enero del 2018, de 9 am a 5 pm. Boletos $19-$45. http://www.fieldmuseum.org

Exhibición de arte

El artista mexicano Marcos Raya, cuyo trabajo multidisciplinario explora los temas del futuro, el surrealismo, la sexualidad, y la política, mostrará sus obras más emotivas en la exhibición titulada ‘Night Train’ en el Instituto de Arte Moderno Ucranio (2320 W. Chicago Ave.) hasta el 30 de julio. La entrada es gratis. uima-chicago.org/marcos-raya-night-train

Playas de Chicago

Abrirán las 27 playas de Chicago este fin de semana feriado. El público podrá relajarse al lado del lago y disfrutar de un día de campo con la familia de 11 am a 7 pm cuando estarán presentes los salvavidas. La temporada culmina el 4 de septiembre. La entrada es gratis. http://www.cpdbeaches.com/home.cfm

Exhibición ‘Memoria Presente’

El Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) conmemorará su aniversario número 30 con una exhibición que destacará las obras de arte creadas por artistas locales. La exposición, que estará abierta hasta el 13 de agosto, es un despliegue de diferentes expresiones artísticas y opiniones políticas. La entrada es gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Juegos Pirotécnicos

Todos los miércoles y sábados, hasta el 2 de septiembre, los cielos sobre el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) se iluminará con los colores de los fuegos artificiales a las 10:15 pm. La Es gratis. navypier.com/fireworks

Sábado 1 de julio

Lila Downs y Mariachi Herencia de México

‘Envidia’, es el nombre del nuevo sencillo de la cantautora mexicana Lila Downs, quien llegará a Chicago para estrenar su álbum más reciente titulado ‘Salón, lágrimas y deseos’ durante el Festival Ravinia (200 Ravinia Park Road, en Highland Park) a las 5 pm. Boletos $27-$80. http://www.liladowns.com

Feria de recursos

Habrá entretenimiento para toda la familia y acceso a recursos legales, información sobre la venta y compra de propiedades y oportunidad para consultar con expertos en impuestos. El evento comunitario se realizará en las oficinas de Guardianes del Pueblo (6232 N. Pulaski Rd.) de 11 am a 3 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/guardianes.delpueblo

Jesús Ojeda y Noel Torres

Los cantantes sinaloenses Jesús Ojeda y Noel Torres compartirán el escenario del centro nocturno Volkán (2501 S. Kedzie Ave.) y podrán a todas las parejas a bailar durante el concierto de corridos alterados y norteñas románticas, a las 9 pm. Boletos por adelantado $30. http://www.vivatumusica.com

Festival Internacional de la Vida

Durante el vigésimo quinto aniversario del festival de la cultura afrocaribeña se presentarán el grupo folclórico Sones de México y más de 50 grupos de música en el parque Union (1501 W. Randolph) del 1 al 4 de julio, de 12 pm a 10 pm. Boletos por adelanto $25-$100. http://www.festivaloflife.biz

Martes 4 de julio

Celebración del 4 de Julio en Navy Pier

Disfruta del espectáculo de fuegos artificiales que se realizará cerca del centro de atracciones Navy Pier, con sede en el 600 E. Grand, el 4 de julio, a las 9:30 pm. La entrada es gratis. Para mayores informes, visite navypier.com

Fuegos artificiales en Aurora

En el suburbio de Aurora arranca el espectáculo de fuegos artificiales a las 9:35 pm, en el parque McCullough Park (150 W. Illinois en Aurora) y a las 10 pm en el parque RiverEdge (360 N. Broadway). Además, habrá entretenimiento musical y actividades para toda la familia, de 6 pm a 10 pm. El desfile conmemorativo iniciará en las esquinas de las Calles Benton y River, a las 10 am. La entrada es gratis. http://www.aurora-il.org

Miércoles 5 de julio

Taste of Chicago

Empanadas, hamburguesas, tacos y fresas con chocolate son algunas de las delicias disponibles para saborear de los 67 diferentes restaurantes y 6 camionetas de comida ambulante que participarán por primera vez en el parque Grant, ubicado en las esquinas de las calles Jackson y Columbus, durante el festival culinario Taste of Chicago. El evento se llevará a cabo del 5 al 7 de julio, de 11 am a 9 pm, y el 8 y 9 de julio, de 10 am a 9 pm. La banda mexicana Café Tacvba se presentará el 6 de julio, a las 5 pm. Boletos $22. La entrada al evento culinario es gratis y para comer, los boletos tendrán un precio de $10 por 14 boletos. http://www.cityofchicago.org

Película al aire libre

La serie de más de 200 películas al aire libre en 160 parques del Distrito de Parques de Chicago proyectará la cinta cómica ‘Ghostbusters’ en el Parque Vittum (5010 W. 50 St.) a las 8:30 pm. La entrada es gratis. http://www.nightoutintheparks.com

Viernes 7 de julio

Ruido Fest

Bomba Estéreo, Titán, Molotov, Julieta Venegas, Los Amigos Invisibles, Intocable y Mon LaFerte encabezarán la cartelera del festival de música alternativa en español, que se realizará del 7 al 9 de julio, de 3 pm a 10 pm. Boletos $49.98 – $129.98. ruidofest.com