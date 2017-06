Luz Ramos habla sobre la Jenni Rivera de Angélica Celaya en ‘Mariposa de Barrio’

La actriz interpretó a "La Diva de la Banda" en la serie de Univision

Luz Ramos, quien dio vida a a Jenni Rivera en la serie de Univision “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”, ha recibido excelentes comentarios de la prensa y público por su interpretación.

La actriz sabe que gracias al personaje, muchas puertas se le han abierto en el medio.

“Me abrió la obra de teatro que me dieron (‘Bajo Terapia’), ellos me conocieron por la serie”, dijo la actriz al programa “Formula Espectacular”. “He tenido propuestas de cine porque me vieron, ahora con la novela… Jenni me trajo un cambio radical en mi vida, yo le estaré eternamente agradecida“.

Con el estreno de la versión oficial de la vida de Jenni Rivera con “Mariposa de Barrio”, también se le preguntó sobre las críticas que ha recibido Angélica Celaya por no parecerse a la cantante.

Ramos dijo: “Lo que importa es el respeto con el que está haciendo el trabajo, es una actriz muy profesional y por eso la escogieron, entonces que la gente no tome en cuenta esas cosas, no sean tan crueles y denle chance“.