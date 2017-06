Phil Jackson fue un ‘air ball’ en los Knicks, pero ya se fue

La historia de la franquicia con uno de los personajes más exitosos de la NBA que en la Gran Manzana no encontró el rumbo, por fin llegó al final que todos esperaban ¿Será este el renacer?

Phil Jackson llegó a la presidencia de los Knicks hace tres años con el objetivo, si no la promesa, de llevarlos de regreso al protagonismo de la NBA; a un campeonato que Nueva York no ha logrado desde 1973 cuando él era jugador del equipo.

Las siguientes tres temporadas fueron desastrosas, y conforme pasaba el tiempo se hacía más evidente que el entrenador más exitoso de la NBA moderna no podía con su nuevo trabajo como ejecutivo y que había perdido el toque como líder.

Pero ya se acabó.

Jackson oficialmente dejó a los Knicks el miércoles en medio de una avalancha de críticas que se volvieron insoportables para el dueño del equipo, Jim Dolan, el hombre que de manera estoica, o más bien terca, protegió el trabajo del exentrenador de Bulls y Lakers a pesar de que a los ojos de toda Nueva York y de toda la NBA atestiguaban la implosión del club.

Fue tan pobre el trabajo de Jackson, sobre todo en sus últimos meses en el cargo, que hubo múltiples voces asegurando que lo que el hombre de 71 años de edad intentaba era que lo despidieran para poder huir de la Gran Manzana con todo el dinero.

Otros aseguraban que Dolan no corría a Jackson porque le servía de parapeto de todas las críticas del público. Pero al parecer, la campaña de 31 juegos ganados (fueron 32 el año previo y 17 en el anterior), sumado a su lamentable desencuentro público con las dos estrellas del equipo –Carmelo Anthony y Kristaps Porzingis– fue algo insostenible.

“Después de cuidadosa consideración, hemos acordado mutuamente que los Knicks irán en una distinta dirección”, dijo Dolan en un comunicado. “Phil Jackson es uno de los individuos más celebrados y exitosos en la historia de la NBA… Le deseamos lo mejor y le agradecemos por su servicio en los Knicks”.

‘Endeudado’

Los fans de los Knicks deben de estar agradecidos de que Dolan, quien hace pocos meses ejerció la opción por los dos años restantes en el contrato de Jackson, por fin tomó la decisión.

Dijo Jackson: “Los Knicks siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Este equipo y esta ciudad lanzaron mi carrera en la NBA. Estaré por siempre endeudado con ellos. Estoy agradecido por la oportunidad que el Sr. Dolan me dio de regresar aquí.

“Yo había esperado, por supuesto, traer otro campeonato de la NBA al Garden”, agregó Jackson en el comunicado. “Como alguien que atesora los triunfos, me siento profundamente decepcionado de que no pudimos conseguirlo. Los fans de Nueva York no merecen menos”.

Los Knicks tienen cuatro temporadas seguidas sin llegar a los playoffs, no obstante la mediocridad general de la Conferencia Este (Chicago jugó playoffs este año con récord de .500).

Más preocupante es que el plantel que Jackson ha dejado no tiene mucha forma y que los principales jugadores, “Melo” y Porzingis, pueden convertirse en material de mercado.

Anthony, según los reportes más recientes, buscaba que le rescindieran el contrato para poder convertirse en agente libre y rehacer su carrera en otra ciudad. Pero ahora que Jackson, quien no lo quería, está fuera, el delantero neoyorquino podría reafirmar su preferencia de quedarse al menos hasta el final de su contrato.

Tres campañas de muchos desaciertos

Marzo 18, 2014

Jackson es nombrado presidente del club con un contrato de 5 años y $60 millones

Junio 10, 2014

Contrata a Derek Fisher, su exjugador, como entrenador, con pésimos resultados

Julio 13, 2014

Firma a Carmelo Anthony por 5 años y $124 millones

Enero 5, 2015

En su primer cambio grande, manda a J.R. Smith e Iman Shumpert a Cleveland para adquirir a Lou Amundson, Alex Kirk y Lance Thomas

Abril 25, 2015

Los Knicks terminan la temporada con récord de 17-65

Junio 25, 2015

Escoge a Kristaps Porzingis en el Draft, sin duda su mejor decisión en Nueva York

Julio, 2015

Firma contratos multianuales con Arron Afflalo, Robin López y Derrick Williams

Julio, 2016

Adquiere a Joakim Noah, Courtney Lee y Brandon Jennings; ninguno funcionó

Diciembre 7, 2016

Critica a Anthony por retener mucho el balón en los juegos

Junio 21, 2017

Dice que escucha ofertas por Porzingis, quien se había ausentado de su entrevista de final de campaña