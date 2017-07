No creerás en cuánto vendió Charlie Sheen sus artículos antiguos de Babe Ruth

¡'Home run' de Sheen!

El actor estadounidense Charlie Sheen es un gran aficionado a los deportes y también sabe cómo hacer negocios. De acuerdo con el portal TMZ vendió parte de su colección de artículos del legendario Babe Ruth en la nada despreciable cantidad de $4.4 millones de dólares.

En una subasta realizada el pasado viernes, un anillo de Ruth que le otorgaron por ganar la Serie Mundial con los Yankees en 1927 alcanzó los $2,093,927, mientras que una copia original del documento de venta de Ruth de los Red Sox a los Mulos de Manhattan de 1919 llegó a $2,303,920.

“Solo creo que deben de estar de nuevo en circulación”, dijo Sheen cuando le preguntaron por qué vendió los preciados objetos.

El exprotagonista de la serie Two and a Half Men, no dejó su sentido del humor a un lado y aseguró que no recuerda cómo llegó a hacerse de esa memorabilia.

Sin duda que son objetos históricos y 4.4 millones de billetes verdes no están nada mal para un día de “trabajo”, ¿verdad, Charlie?