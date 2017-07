Luis Fonsi: ‘Es una montaña rusa de emociones y quiero que la gente se monte conmigo’

'Me emociono cuando vez videos de niños que atraviesan momentos difíciles como pacientes de cáncer que de repente a través de esta canción se ponen a bailar'

Luis Fonsi está en un momento único en su carrera. El fenómeno mundial que ha generado su tema ‘Despacito’ ya no tiene comparación en la historia: alcanzó la posición #1 en 89 países, certificación de Diamante en 11 países y certificación Multiplatino en 25 países.

Desde España, donde dio comienzo a su ‘Love + Dance World Tour’ que se extenderá por todo el mundo y llevará posiblemente más de un año, Luis Fonsi charló con nosotros en exclusiva sobre la gira, detalles de dónde se presentará en Estados Unidos, y cómo está viviendo el fenómeno de ‘Despacito’.

Pregunta: Comienzas con una extensa gira por el mundo, ¿qué disfrutas y qué sufres de ellas?

Luis Fonsi: Estoy disfrutando del comienzo de una aventura que, en teoría, no tiene fin porque se sigue extendiendo hasta al año que viene, y que me da la oportunidad de visitar muchos países, muchas ciudades y a mucha gente… Gran parte de esta gira es en ciudades que nunca he visitado y eso me emociona mucho, poder llevar mi música a esos lugares y hacer lo que tanto me encanta hacer que es estar sobre un escenario. La parte más difícil es tener que empacar para tantos meses de viaje, y dejar atrás mi familia, que no los podré ver con tanta frecuencia, uno no se acostumbra a eso, pero estoy disfrutando mucho esta nueva oportunidad.

P: ¿Qué es lo que veremos en Estados Unidos en tus conciertos?

LF: Llega por 15 ciudades, que al igual a como se llama esta gira ‘Love + Dance’ será esa mezcla entre momentos románticos y momentos de mucha energía y mucho baile… De eso siempre se ha tratado y ahora más que nunca, así que esta gira es un recorrido de toda mi carrera desde el primer disco, ya casi 20 años, hasta el presente y no solo eso, quizás también un poquito del futuro, y me refiero que estaré cantando una que otra canción del nuevo disco que saldrá ya prontito. Es una montaña rusa de emociones y quiero que la gente se monte en esa montaña rusa conmigo.

P: ¿Qué diferencia hay con el público de Estados Unidos y el resto del mundo?

LF: Cuando uno tiene la oportunidad de cantar en diferente ciudades de Estados Unidos, si lo comparamos con otras de otras partes del mundo, es que le estás contando a un público mixto, en el sentido que puedes estar cantando en una ciudad como Miami o como New York o Los Angeles, que al final del día viene de diferentes partes, puede ser un público latino, un público anglosajón, inclusive el latino uno ve distintas banderas. Es bonito celebrar esas mezclas de culturas y de gente que está disfrutando la música latina, versus otras ciudades que mayormente son gente de esa ciudad.

P: El fenómeno que generaste con ‘Despacito’ te está llevando a conocer lugares nunca antes pensado y darás conciertos donde nunca antes te hubieras imaginado, ¿qué sientes?

LF: Siento mucha emoción, a casi 2o años de carrera es como empezar de nuevo y darme a conocer en países donde no me conocen y a través de esta canción que me ha abierto muchas puertas, pues saludar a un nuevo público y que me de la oportunidad de hacer lo que siempre he hecho pero por primera vez, eso es refrescante y me llena de mucha emoción.

P: ¿Qué ha sido lo más insólito que te ha pasado en todos estos meses con el fenómeno ‘Despacito’?

LF: Lo más insólito y lo que más me sorprende es ver cómo diferentes generaciones y diferentes culturas, mucho más allá de los idiomas. Ver cómo la gente se ha conectado con esta melodía y está canción que yo jamás me lo hubiese esperado. Ver como niños muy jovencitos están cantando la canción y personas de la tercera edad han hecho hasta parodias, y es eso, ver la amplitud del público, y de los idiomas y geográficamente hablando, ver cómo han conectado, y es algo que no fue planificado que simplemente pasó por la fuerza de la canción y es algo que no me ha dejado de sorprender.

P: ¿Qué ha sido lo más conmovedor?

LF: Cuando vez videos a través de las redes de niños que atraviesan momentos difíciles como pacientes de cáncer que de repente a través de esta canción se ponen a bailar, aunque hayan atravesado una quimioterapia esa mañana, verlos disfrutar, y eso es el poder de la música que es una medicina que nos alegra, es algo que me conmueve muchísimo.

Se me aguaron los ojos al ver esto, lo que es el poder de la música!! Esto pone en perspectiva las cosas verdaderamente importantes en la vida. Salud, Amor, Fe, Familia…Que mucho nos enseñan los niños ❤🙏🏽 Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 20 de Abr de 2017 a la(s) 8:14 PDT

P: La última vez que hablamos dijiste que el álbum esperaría para salir a fines del verano para darle más espacio a ‘Despacito’,¿ esto sigue en pie?

LF: En realidad no tengo claro cuándo va a ser la fecha del lanzamiento del disco, entiendo que será a finales de este año, después del verano, pero la estrategia del lanzamiento es algo que se lo dejo más a mi casa discográfica que se encargan de eso, yo básicamente tengo el disco completamente terminado y estoy loco porque la gente lo escuche, por mí quisiera que se lanzara pronto, pero sí tengo claro que todavía ‘Despacito’ está en un momento muy, muy importante y seguiremos celebrando esa canción hasta ya más adelante ver cuál será el próximo paso a dar.

ESTAS SON LAS FECHAS Y LUGARES DONDE SE ESTARÁ PRESENTANDO EN SEPTIEMBRE:

Viernes 8: Las Vegas, NV en ‘The Pearl Concert Theater’

Sábado 9: Los Angeles, CA en The Wiltern

Domingo 10: Phoenix, AZ en Comerica Theatre

Miércoles 13: El Paso, TX en Abraham Chavez Theatre

Viernes 15: Irving, TX en The Pavilion at Irving Music Factory

Sábado 16: San Antonio, TX en Majestic Theatre

Domingo 17: Sugar Land, TX en Smart Financial Centre

Miércoles 20: Clearwater, FL en Ruth Eckerd Hall

Viernes 22: Hollywood, FL en Seminole Hard Rock Live Arena

Sábado 23: Orlando, FL en Hard Rock Live

Domingo 24: Atlanta, GA en Roxy Theatre

Martes 26: Rosemont, IL en Rosemont Theatre

Jueves 28: Brooklyn, NY en Kings Theatre

Viernes 29: Mashantucket, CT en Foxwoods Resort Casino Grand Theater

Sábado 30: Atlantic City, NJ en Caesars Atlantic City – Circus Maximus