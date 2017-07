Andrés Guardado estaría muy cerca de fichar con el Betis de España

Según prensa española, el "Principito" regresaría a jugar en LaLiga

Andrés Guardado volvería a la Liga española la próxima temporada para jugar con el Betis, cuya directiva está en Eindhoven para buscar cerrar el fichaje del capitán del PSV y de la Selección mexicana, de acuerdo al diario ACB de Sevilla.

“Las posturas están cercanas, ya que la última oferta verdiblanca se acercaba a los dos millones de euros y el club holandés había empezando solicitando tres.

“Además, el Betis confía hacer valer la buena relación entre Serra Ferrer y Philip Cocu, técnico del PSV, así como el deseo del futbolista, muy respetado en el Philips Stadion, de regresar a España, donde ya jugó con el Deportivo de La Coruña y el Valencia”, publicó el diario.

Guardado sería la petición expresa del técnico Quique Setién para esta nueva campaña con el Betis.

“Hay que analizar muchas cosas. La edad que uno tiene, las posibilidades que tiene en Europa, si me convence o no me convence. En PSV tengo todavía un año de contrato y no tengo mi cabeza en irme por irme. Estoy contento allí“, dijo Guardado a ESPN durante la Copa Confederaciones, luego de haber sido vinculado con Los Ángeles FC, cuadro de expansión en la MLS.