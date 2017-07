Los programas de descuentos en medicamentos pueden ahorrarte mucho dinero en los genéricos

Mantente informado sobre los cambios en los programas de descuentos para obtener el máximo beneficio

Más de un tercio de los estadounidenses utilizan programas de descuentos en medicamentos que los ofrecen a precios bajos. Algunos ofrecen cientos de medicamentos genéricos por tan solo unos cuantos dólares para suministros de 30 días.

Sin embargo, los programas pueden cambiar de un año a otro, así que es necesario que siempre verifiques la información. Por ejemplo, las farmacias CVS y Kroger ya no ofrecen los programas de descuentos. Los representantes de CVS dijeron que la cadena continuará brindando acceso a medicamentos genéricos a bajo costo por medio de programas de terceros como la tarjeta Easy Drug y la tarjeta UNA Rx.

Un funcionario de Kroger nos dijo que sus farmacias aceptan la mayoría de los planes de terceros y que ofrecen “precios competitivos todos los días”, aunque no está claro lo que eso significa.

Ten en cuenta que es posible que con algunos de estos programas de descuentos no puedas usar los seguros patrocinados por el gobierno, como Medicaid o la Parte D de Medicare.

Y si tienes un seguro médico privado, es probable que tengas que evitar usar tu seguro y realizar el pago de tu bolsillo para obtener los precios con descuento.

Además, ten en cuenta que lo que gastes en medicamentos a través de estos programas de descuentos no contará para cubrir tu deducible ni los máximos de gastos de bolsillo.

Cada vez que recibas una nueva receta médica, evalúa qué opción es la menos costosa entre usar un programa de descuentos o usar tu seguro médico. Un farmacéutico puede verificar esto por ti antes de que compres el medicamento.

Qué ofrecen las cadenas

CADENA PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS MEMBRESÍA BONIFICACIÓN Costco Los precios varían mucho, pero podrías obtener hasta 70% de descuento de los precios que cobran otras farmacias. Los precios se determinan al momento de la compra, así que no sabrás el costo de un nuevo medicamento de venta con receta hasta que el farmacéutico te lo diga. Desde $55 dólares anuales. Debes tener membresía para obtener los descuentos en los medicamentos. Pero en la mayoría de los estados, no tienes que tenerla para comprar en la farmacia. Los miembros reciben descuentos en todos los medicamentos de venta con receta (no solo en los medicamentos genéricos), incluso en los medicamentos para las mascotas. Kmart $5 o $10 dólares por un suministro para 30 días; $10 o $30 dólares por uno para 90 días $10 dólares por persona; $15 dólares por familia anualmente Los miembros pagan $3 dólares al mes por 10 medicamentos genéricos recetados comúnmente, incluyendo ibuprofeno en concentraciones que necesitan receta médica, el antidepresivo fluoxetina y el medicamento para el colesterol, simvastatina. Además, obtienen 25% de descuento en todas las vacunas y 10% de descuento en medicamentos para mascotas. Rite Aid $9.99 dólares por un suministro para 30 días; $15.99 dólares por uno para 90 días Ninguno 15% de descuento en medicamentos genéricos y de marca seleccionados y ciertos anticonceptivos orales por $19.99 dólares al mes. Además, 50 tiras reactivas True Metrix para las pruebas de diabetes por $17.99 dólares o tiras reactivas TRUEtest por $29.99 dólares. Sam’s Club $4 o $10 dólares por un suministro para 30 días Membresía Plus: $100 dólares anuales. No necesitas membresía para comprar en la farmacia. Los miembros obtienen gratis un suministro para 30 días de 5 medicamentos genéricos seleccionados, incluyendo el antidepresivo escitalopram y el medicamento para la diabetes tipo 2, pioglitazona; de 10% a 30% de descuento en medicamentos de marca seleccionados; y varios glucómetros gratis. Los miembros también pueden obtener 40% de descuento en medicamentos que no estén en la lista de medicamentos genéricos con descuento. Walgreens $5, $10, o $15 dólares por un suministro para 30 días; $10, $20, o $30 dólares por un suministro para 90 días $20 dólares por persona; $35 dólares por familia anualmente Un suministro para un mes de 1 de 8 anticonceptivos orales desde $12 hasta $29.99 dólares y descuentos en Cialis y Viagra, insulina y tiras reactivas para las pruebas de diabetes. Además, un glucómetro Contour o Breeze 2 gratis. Walmart $4 dólares por un suministro para 30 días; $10 dólares por un suministro para 90 días Ninguno 9 anticonceptivos orales por $9 dólares al mes y 2 medicamentos para la salud de los huesos por $9 dólares (un suministro para 30 días) y por $24 dólares (un suministro para 90 días).

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de mayo de 2017 de Consumer Reports on Health.

—Ginger Skinner

—Ginger Skinner