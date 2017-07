Mane de la Parra no descarta ponerse implantes de pecho

El actor entraría al quirófano si su personaje se lo requiere

Mane de la Parra no descar­ta en un futuro someterse a ci­rugías estéticas con el fin de lo­grar un mejor físico. Pese a que como actor ha repetido en dife­rentes ocasiones estar en contra de los actores que obtienen per­sonajes principales por su físico y no por su talento, estaría dis­puesto a ponerse implantes de pectoral si el personaje en ver­dad se lo pidiera.

“Yo siempre he tratado de no recurrir al cuerpo para obtener trabajo, no quiero decir con es­to que está mal, de hecho no descarto someterme a una ope­ración de pectoral, siempre y cuando lo requiera el personaje, pero cuando me ha tocado hacer personajes con buen físico, me preparo intensamente”, revela el actor, quien protagoniza la tele­novela “El vuelo de la Victoria“.

Y es que en esta historia, Ma­ne dará vida a un joven depor­tista, quien se enamora de Pauli­na Goto y con quien tendrá mu­cha escenas sensuales: “Yo creo que ahora estoy bien, si uno co­me rico y come bien, solito sa­le el pectoral, pero ese es el reto. Creo que mi carrera la he hecho por mi talento”, asegura.

Gabriel Cuevas