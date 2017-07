El inesperado retorno del “pornocorrido”

Entre letras explícitas de sexo que en estos días está de regreso con 15 temas picantes y provocadores

MÉXICO.- Hace 15 años, un grupo de músicos, productores y creadores de alto nivel en el mundo comercial del entretenimiento en el norte del país saltaron de los acartonadas cantaletas de amor y de ver de lejos a los narcocorridos con sus letras de balazos, drogas y hazañas de capos y decidieron crear un género que llamaron “pornocorridos”.

Así nació el grupo norteño “Marrano” entre letras explícitas de sexo que en estos días está de regreso con 15 temas picantes y provocadores tras ocho años de ausencia debido a un conflicto por derechos de explotación porque la disquera DISA, con quienes tenían un contrato, se vendió a Univisión Music y después a Universal.

“Nos dijeron que no podían promovernos y quedamos en el limbo hasta hace poco gracias a un amigo que se resolvió y ahora volvemos con el sello Unimusik”, explica “Globo Marrano”, productor y manager oriundo de Monterrey en entrevista con este diario quien prefiere usar su nombre artístico para evitar exhibir a su familia de músicos de abolengo que, a pesar de respetarlo, no le gustaría involucrarse en polémicas.

Este es el corrido del pornotaquero que vendía taquitos toda la semana/ preparaba salsas a base de esperma con todos los chiles y especias que hallaba/ era tanta fama la que el se ganaba/ que hasta los gruperos a él lo visitaban/ le pedían sus tacos por la madrugada, ignorando todo lo que se tragaban… reza uno de los más recientes temas.

“Para nosotros es un juego, una fantasía y una forma de divertirnos, el sexo es un tema que a cualquiera le divierte y nosotros nos quitamos del tabú. Dijimos con permiso, fuera poses… nuestra música no es violenta ni habla de asesinatos como otra tan de moda en nuestros tiempos”.

Globo Marrano escribe temas de amor en otros proyectos pero no siempre tiene que ser así, no hay fórmulas: para Marrano se puede volver elemental, burdo y sin tapujos, “no pasa nada si digo quiero quietarte la ropa y meterte la v…”, dice. Ya lo hizo el Marquez de Sade, Henry Miller y Charles Bukowski, en la literatura, ¿por qué no dar el paso en la música?

“Nosotros ya tenemos cuatro episodios (albums) con 45 canciones”.

Si la vida te da la espalda, agárrale las nalgas/ si la vida te da las nalgas, ensártale la riata/ si la riata la metes recio, te va a sacar un pedo/ y si no quieres meterte en pedos, ven chúpame los hue…

Marrano ha tenido cierto éxito aunque por su lenguaje soez no pueda tener la misma difusión comercial y ha tenido eco entre algunos famosos. Molotov les propuso hace siete años abrir un concierto en España: ”No queremos morir sin tocar con Marrano” escribieron en las redes sociales, aunque esto no se concretó por los líos sobre la explotación de derechos.

Desde otra perspectiva, el grupo carga con cierta mala fama de grupo misógino porque en algunas de sus letras hablan de violencia contra la mujer. En una de las canciones “quiere cortarle las chichis” a una infiel, por ejemplo.

Globo Marrano explica que es una metáfora, “no es algo real”, sino una forma de describir el coraje o los pensamientos que puede sentir una persona despechada, “no significa que lo vaya a hacer”. Además, agrega, a sus presentaciones dejan claro que el lenguaje explícito no es apto para menores y puede herir suceptibilidades.

“Nosotros hacemos sátira de la realidad, incluso de los artistas que nos gustan o no (Bronco, Los Tigres del Norte, Ramón Ayala, Valentín Elizalde”.

Así nace la parodia, la sátira, el humor negro, la ironía mordaz entre los temas sexuales que siempre llaman la atención y se difunden por Facebook, Twitter, Spotify y YouTube.