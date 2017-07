Video: Cristian Zuárez rompe el silencio tras infidelidad a Laura Bozzo

El quien fuera pareja de la presentadora peruana habla de su separación

Cristian Zuárez se había mantenido al margen tras ser acusado de serle infiel a Laura Bozzo y que esta última anunciara que se habían separado.

El que fuera pareja de la presentadora peruana por 17 años rompió el silencio y explicó como se filtraron las fotos a los medios de su supuesta infidelidad.

“Me duele más que todo lo que se dijo, de quien viene la noticia, el que hace publico unas fotos de algo que no tenía sentido que hablen de una imagen que no dice nada“, dijo a Televisa Espectáculos.

“La [foto] la tomó mi mamá y fueron robadas del celular de mi mamá. A mi hermano lo voy a meter preso por lo que hizo. Es muy doloroso cuando ves que tu propia familia te juega en contra“.

Zuárez además dijo que su hermano era un malagradecido.

“Es un mal agradecido porque el vivió en mi casa durante 10 años viviendo de mi sin pagar cuotas ni nada. A mi madre tanto que defiende, el dice que a Laura Bozzo no le debe nada y le debe todo porque gracias a Laura yo pude lograr que mi mamá tenga una casa, que mi hija tenga su departamento, todo lo que pude lograr trabajando al lado de Laura y siento que es injusto“, explicó.

Cristian no planea seguir trabajando con Bozzo tras la separación y deja entrever que jamás le puso el cuerno a su pareja.

“Yo no te voy a decir ‘nunca le fui infiel’. Yo se lo que soy, punto. Simplemente es una cosa que inventaron en la prensa“, concluyó.