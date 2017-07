Ante el fracaso de su reforma de salud Trump hace una última súplica en Twitter

El presidente Donald Trump pidió a los republicanos que “simplemente deroguen” la reforma sanitaria promulgada por su antecesor, Barack Obama, y que trabajen desde cero en otro plan, tras el bloqueo creado en las filas conservadoras, incapaces de acordar una propuesta alternativa.

“Los republicanos deberían simplemente derogar el fallido Obamacare y trabajar desde cero en un nuevo plan de salud. ¡Los demócratas se unirán!”, dijo Trump a través de su cuenta personal de Twitter.

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in!

