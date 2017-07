Carlos Vives recibe un tremendo beso apasionado de una fan (VIDEO)

Mira cuál fue la reacción del cantante

Como parte de su gira ‘La Fiesta de Todos’, Carlos Vives se presentó con un éxito absoluto en Toronto, Canada. Lo que no imaginó fue la sorpresa que le esperaba cuando una fan muy guapa pudo librarse de todos lo puntos de seguridad y guardaespaldas. Se subió al escenario y le dio tremendo beso apasionado al cantante colombiano.

La mujer, de la que aun no se tiene mucha información, subió a la tarima, abrazó a Vives que hasta ese momento lo tomó todo con mucha naturalidad, pero que de repente la chica comenzó a darle un largo y apasionado beso que, por lo que podrás ver en las imágenes más abajo, no fue rechazado por el cantante, quien no solo respondió al beso, sino que evitó que la seguridad los separara.

Finalmente sí los guardaespaldas bajaron a la mujer del escenario, dejando a Carlos Vives totalmente en shock ante lo sucedido, se tomó unos segundos para respirar y pensar mientras se siguía escuchando la música de fondo, hasta que al final siguió cantante.

La pregunta de muchos es ¿qué dijo su esposa, Claudia Helena?… Hasta el momento ni él ni su mujer se han expresado al respecto. Para algunos de sus fans se trató de algo que pasa mucho con los cantantes, mientras que para otros los hace dudar la reacción de Vives… ¿Qué opinas tú?

MIRA AQUÍ EL MOMENTO DEL BESO: