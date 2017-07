El tequila de Kate del Castillo no ha pegado en EE. UU. por una incómoda razón

¡Con mucha ilusión les compartimos las fechas, horarios y lugares para el Honor a los Fans Tour 2017! #tequilahonor #viveconhonor #honor #tequila #honoralosfans #katedelcastillo #california #californialove #cali #la #lalaland #ilovela #fresno #sanjose #august #agosto #losangeles @katedelcastillo @tequilahonor We’re very excited to share the dates/times and places of the Honor a los Fans Tour 2017! Lunes 7 de Agosto Monday Aug. 7th 5pm – 8pm Vallarta Supermarket 2394 W Lincoln Ave Anaheim, CA 92801 714-300-0778 Martes 8 de Agosto Tuesday Aug.8th 5pm – 8pm Superior Grocers 6010 Pacific Blvd, Huntington Park, CA 90255 323-277-0950 Miércoles 9 de Agosto Wednesday Aug.9 5pm – 8pm Northgate Market 1305 W Whittier Blvd La Habra, CA 90631 562-691-8032 Jueves 10 de agosto Thursday Aug. 10th 5pm – 8pm Vallarta Supermarket Fresno 1951 W Clinton Ave Fresno, CA 93705 559-476-3920 Viernes 11 de Agosto Friday Aug. 11th 5pm – 8pm Fresco Supermarket 2217 Quimby Rd, San Jose, CA 95122 408-270-8288

A post shared by TequilaHonor (@tequilahonor) on Jul 20, 2017 at 12:06pm PDT