Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, da primera entrevista

Hasta ahora, la joven Georgina Rodríguez había decidido mantenerse en un discreto segundo plano, metafórica y literalmente, ya que en las fotos compartidas por su novio Cristiano Ronaldo en Instagram siempre cede el protagonismo al futbolista o se integra como una más en su familia política. Sin embargo, hace unas semanas y coincidiendo con su fichaje por la agencia de modelos Uno Models -con el que espera cumplir su sueño de hacerse un hueco en el mundo de la moda-, la novia del portugués concedió su primera entrevista en exclusiva a la revista Woman, a la que acompaña un amplio reportaje fotográfico y que se pondrá a la venta este mismo viernes.

Cabe destacar que en el momento en que tuvo lugar la sesión de fotos y la posterior conversación, aún no habían cobrado fuerza los rumores de que la maniquí y antigua bailarina estaba esperando un hijo junto a Cristiano, el primero para ella y el cuarto para el astro del balón, que ya es padre de un niño de 7 años llamado Cristiano Jr. y los recién nacidos Eva y Mateo a través del método de la gestación subrogada. A pesar de ello, la maniquí se muestra muy prudente a la hora de hablar de su vida privada en la mencionada entrevista consciente de la repercusión que genera hasta la más insignificante declaración suya o de su chico, limitándose a comentar que es una persona “muy familiar” y que comparte con Cristiano su capacidad de sacrificio para mantenerse en forma: él para dar lo mejor de sí mismo en el terreno de juego y ella en el estudio de danza.

“Yo no lo consideraría un sacrificio, ya que la danza es mi pasión, pero sí que es cierto que me considero una persona disciplinada y el ballet ha desempeñado un papel fundamental en ello. Desde pequeña he tenido una rutina diaria de ensayos y esa disciplina la aplico en la actualidad a mis entrenamientos y alimentación. Me gusta cuidarme y disfruto estando activa y comiendo sano”, apunta en el adelanto que ya ha hecho público la revista.

El debut en las revistas de moda de Georgina coincide con la polémica acerca de la supuesta confirmación de su embarazo por parte de Cristiano, después de que en una entrevista informal realizada en un acto público en Ibiza el deportista contestara “sí, mucho” a la pregunta de si estaba emocionado ante el nacimiento de su próximo retoño. Aunque muchos han apuntado que probablemente no escuchó bien a su interlocutor y respondió con una generalidad, otros consideran que habría elegido acabar de esa forma con los rumores al respecto sin necesidad de dar una exclusiva o emitir un comunicado público.